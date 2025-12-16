logo
Čitaoci reporteri

Karlik Džouns i dalje nosi čizmu na nozi: Kad će se vratiti najbolji igrač Partizana?

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Evo kako sada izgleda Karlik Džouns poslije ozbiljne povrede koju je doživio prije skoro dva mjeseca.

Karlik Džouns i dalje nosi čizmu na nozi Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Na današnjem treningu KK Partizan pred evroligašku utakmicu Virtusom (srijeda, 20.20) u "Beogradskoj areni" ponovo smo videli Karlika Džounsa, međutim po svoj prilici - najbolji igrač crno-belih neće još dugo na teren.

I ovoga puta Karlik Džouns je imao "ortopedsku čizmu" koju nosi zbog povrede koja datira još od 20. oktobra i meča protiv FMP-a. Ovoga puta Karlik Džouns nije nosio štake, što govori da oporavak ide na bolje, ali prosto će još neko vrijeme biti van parketa, odnosno nije precizirano kada će se vratiti.

Mogao bi da provede još značajno vrijeme van tima, spekulisalo se prvobitno o tri mjeseca, a koliko je bitan po ekipu najbolje se vidjelo po tome koliko je problema bilo kada se povrijedio.

Pogledajte

00:06
Karlik Džouns
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Ujedno, to se označava i kao "prelomna tačka" u ovoj sezoni nakon koje ni Željko Obradović nije znao kako da podigne ekipu.

U međuvremenu je podnio ostavku, otišao je i sportski direktor Zoran Savić, pa je tako na današnjem treningu uz ekipu bio njegov nasljednik Žarko Paspalj. Trening je vodio Mirko Ocokoljić koji prema najavama iz Partizana neće još dugo voditi tim jer se čeka novo rješenje.

Tagovi

KK Partizan Karlik Džouns Evroliga

