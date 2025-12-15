"Što se tiče gospodina Parkera, vidjeli ste": Paspalj javno progovorio o mogućem odlasku Džabarija iz Partizana

Žarko Paspalj otvoreno je pričao o Džabariju Parkeru i o šansama da jedan od najskupljih igrača Partizana napusti klub u narednom periodu.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/MN Press

Džabari Parker doveden je u Partizan sa idejom da bude nosilac tima i da bude među glavnim igračima u novoj sezoni. Umjesto toga desilo se upravo suprotno, nije ni blijeda sjenka onog igrača kakav je bio u Barseloni prošle sezone. Šta se dešava i da li postoji šansa da napusti klub? To je pitanje koje je dobio novi sportski direktor Žarko Paspalj.

"Šta će se desiti? Definitivno znamo da će tim da pretrpi promjene u jednom momentu. Ne pričamo o tome u ovom momentu, već gledamo kako ćemo da rješavamo stvari dan za dan, ima ih dosta. Sve su prioritetne, što tako obično bude. Što se tiče gospodina Parkera.. Gledate i vi ono što gledate. Nije u nekom pretjeranom stanju, istina da je to ogroman teret za klub i ove i sljedeće godine. To su situacije koje ćemo da vidimo i rješavamo u skladu, paralelno sa svim obavezama i onoga što bi rasteretilo klub", rekao je Paspalj na konferenciji za medije.

Između redova može da se pročita i da crno-bijeli imaju želju da se riješe igrača koji ne doprinosi onako kako se od njega i očekivalo.

"Da li ćemo u tome da uspijemo? Mislim da to ne zavisi samo od nas, čovjek koji prima toliko novca i od koga smo očekivali da makar na neki način to vrati klubu. Možda će da vrati, ne znam, možda se nešto desi i sutra se probudi u drugom stanju, ne u drugom stanju, nego to, ne znam. Idemo jedno po jedno. Imamo Mirka Ocokoljića, imamo utakmicu, decembar je težak mjesec, pa idemo u Beč, nije nam to toliko posebno povoljno. Moraš na to da se fokusiraš. Da li će biti novi trener, sve bi to bilo super. Ako se na tako nešto odlučiš, ne treba tog čoveka da 'izgoriš', da ga danas staviš i da sutra vodi utakmicu. Ne prema treneru, nego i prema bilo kom igraču. Karlik se povrijedio i neće biti spreman do 1. februara i prema njemu se određuju mnoge stvari. Neko je trebalo ranije da razmišlja da nam treba rezervni plejmejker. Neću da pominjem kako je bilo i šta prije. Dosta prostora za napredak ima, ova organizacija zaslužuje prave fundamente. Moderan tim, šta su moderni trendovi u kom pravcu ide košarka? Mnogo stvari, ali kada dođemo dotle, mislim da će to da bude prijatno i lijepo, do tada moramo da rješavamo stvari od utakmice od utakmice", jasan je Paspalj.

Koliko je plata Džabarija Parkera?

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović pričao je i o platama i rekao da najveću zaradu imaju upravo Džabari Parker i Šejk Milton koji uzimaju 2,5 miliona dolara po sezoni i imaju ugovore na dvije godine.

"Doveli smo Parkera i Miltona, ta dva ugovora su nam uzela 5 miliona dolara bruto para i naredne godine isto. Dva ugovora koja nas koštaju 10 miliona dolara bruto novca. To je sa uračunatih 12 odsto poreza i 10 odsto provizije agenata. Puno negativnih tekstova je izašlo na ovu temu, sve ove cifre potvrđene su od strane dvije revizije, svako je mogao da pročita ovo. Kada odemo na kolonu desno, vidite da nema nikakvih dugovanja ni prema kome. Isplaćena je plata svima i imamo tri naredne plate da isplatimo", poručio je Mijailović.

Kada je prosjek poena u pitanju, Parker je odigrao 11 mečeva u Evroligi za Partizan i ima prosjek od 8,7 poena, 2,5 skokova i 0,7 asistencija po meču. S tim što je najveći dio tih poena došao protiv Reala kada je dao 23 poena u Madridu.