Ostoju pitali za Trinkijerija, a Paspalja za Penjaroju: Evo šta se dešava oko trenera Partizana

Andrea Trinkijeri i Đoan Penjaroja glavni kandidati za trenera KK Partizan.

Ostoja Mijailović i Žarko Paspalj održali su danas godišnju konferenciju za KK Partizan na kojoj smo čuli odgovore na mnoga pitanja, ali ne i na ono glavno - ko će biti novi trener?

Prošlo je već više od dvije nedhelje od ostavke Željka Obradovića i "vanrednog" stanja u klubu, a kako za sada stvari stoje - i ove nedjelje će ekipu voditi Mirko Ocokoljić. Doskorašnji pomoćnik u stručnom štabu Obradovića preuzeo je odgovornost i vezao četiri pobjede u svim takmičenjima, međutim već je poručio klubu da se ne vidi kao glavni trener - što je bio signal crno-bijelima da pređu na pregovore s drugima.

Za sada se dva imena najčešće spominju u medijima - Andrea Trinkijeri i Đoan Penjaroja - međutim i dalje nije postignut dogovor ni sa jednim od njim.

"Postoje pregovori. Svakako postoje...", rekao je novi sportski direktor Žarko Paspalj koji je upitan za dolazak Penjaroje, pa je istakao da je objektivan problem dužina ugovora:

"Postoji volja i želja da bi bio dio Partizana. Priča se i sa mnogim drugima. Trener je najveće pitanje. Neće niko da dođe za osam mjeseci. To je malo vremena da se nešto uradi. Što se tiče igrača, možemo da se dogovorimo da to bude do kraja godine, moramo da se stabilizujemo i to je to".

Ostoja Mijailović je upitan da li je opcija Andrea Trinkijeri:

"Razgovaramo s nekoliko trenera i ne bih da pričamo o tome. Onda ti pregovori neće ličiti ni na šta. Kad donesemo odluku, saopštićemo je", dodao je prvi čovjek beogradskog kluba.

