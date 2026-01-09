logo
Gvardiola spiskao 500.000.000 evra za godinu: Ovako nikad nije trošio, a daleko je od titule

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Mančester siti "razbio kasu" zbog Antoana Semenja i tako zvanično prešao 500 miliona evra od prošle zime.

Mančester siti potrošio 500 miliona evra na pojačanja Izvor: YouTube/TNT Sports Football/Screenshot

Pep Gvardiola je uprkos remiju Arsenala protiv Liverpula (0:0) i dalje daleko od titule u Premijer ligi, ali ga to ne sprečava da nastavlja da troši novac. Kao što je najavljeno i prethodnih dana, novi fudbaler Sitija je Antoan Semenjo koji je danas stigao iz Bornmuta nakon što je plaćena otkupna klauzula iz njegovog ugovora.

Mančester siti je za ovog brzonogog fudbalera platio 72 miliona evra i potpisao ga je na pet godina, pa ga očekuje u pogonu već protiv Eksitera u Liga kupu, kada će Semenjo imati priliku da debituje.

"Svi znaju njegove kvalitete. Bio je izvanredan u Bornmutu i može da igra na obje strane. Može da igra i kao napadač, zahvaljujući svojoj brzini. Poznaje Premijer ligu. Mnogi klubovi su ga željeli, ali je odlučio da dođe kod nas. Sve što mogu da kažem jeste - hvala mu i drago nam je zbog narednih godina", rekao je Pep Gvardiola o svom novom pojačanju koje bi trebalo da riješi problem po boku, gdje je Siti nedovoljno bio prodoran.


Ali, nije to jedini problem s kojim kuburi Siti, odbrana je potpuno "pretumbana" zbog povreda Stounsa, Dijaša, pa onda i Gvardiola za koga je sezona vjerovatno završena, tako da možda Mančester siti bude još kupovao.

U posljednjih godinu dana Mančester siti potrošio je 500 miliona evra na pojačanja, dok je u istom periodu zaradio samo 70, ali i da ne zaboravimo i 140 miliona od ljeta 2024. Dakle, u ozbiljnom su minusu, dok se postavlja pitanje da li je tim dovoljno jak da osvoji šampionsku titulu jer Arsenal bježi šest bodova.

Najveći transferi Sitija u posljednjih godinu dana:

  • Omar Marmuš - 75 miliona evra
  • Antoan Semenjo - 72 miliona
  • Niko Gonzales - 60 miliona
  • Tiđani Reijnders - 55 miliona
  • Abdukodir Husanov - 40 miliona
  • Vitor Reis - 37 miliona
  • Rajan Ait-Nuri - 37 miliona
  • Rajaš Šerki - 36,5 miliona
  • Džejms Traford - 31,2 miliona
  • Đanluiđi Donaruma - 30 miliona

Tagovi

Mančester siti fudbal transferi Pep Gvardiola

