Pep Gvardiola se zaledio zbog Joška Gvardiola: "Ovo uopšte ne izgleda dobro"

Joško Gvardiol nije mogao da završi utakmicu protiv Čelsija zbog povrede koljena.

Mančester siti ostao je bez pobjede nad Čelsijem u 94. minutu, kada je Enco Fernandez uspio da se snađe pred Donaruminim golom, međutim nije to najviše zaboljelo Pepa Gvardiolu. Izgubljena dva boda će Siti možda uspjeti uskoro da nadoknati, ali je pitanje kako će uspjeti da kompenzuje povredu Joška Gvardiola.

Hrvatski reprezentativac sjeo je na travu u 51. minutu i to je obično loš znak. Tražio je izmjenu jer nije mogao da nastavi meč, a to što je Pep Gvardiola odmah prišao i pitao ga šta se dogodilo, dovoljno govori da se "zaledio".

"Ovo ne izgleda dobro... Ne znam, vidjećemo sutra. Ne izgleda dobro ni kod njega ni kod Rubena Dijaša. Vidjećemo šta se dešava. Nisam pričao još sa doktorima, vidjećemo", rekao je Pep Gvardiola i iznenadio novinare, jer nisu ni znali da je Portugalac takođe tražio izmjenu zbog povrede.

Sumnja se da je Joško Gvardiol doživio ozbiljnu povredu koljena i to obično znači nekoliko mjeseci pauze, što bi bila katastrofa i za Gvardiolu i za Zlatka Dalića pred Svjetsko prvenstvo, dok se čini da je manje ozbiljna situacija kod Rubena Dijaša.

"Baš imamo puno povreda igrača u odbrani. Džon Stouns ne igra mjesecima, sad su Ruben i Joško povrijeđeni. Znamo i za Akea da ne može da igra redovno. Prošle sezone smo našli rješenje, siguran sam da ćemo i ove", rekao je Pep Gvardiola čija ekipa zaostaje šest bodova za vodećim Arsenalom.

Joško Gvardiol (23) je ove sezone jedan od najboljih igrača Mančester sitija i odigrao je 23 utakmice u svim takmičenjima i zabilježio je dva gola i pet asistencija.







