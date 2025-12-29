logo
"Cijeli stadion vidio, pustite nam snimak iz VAR sobe": Nikola Milenković prvi skočio na sudiju, reagovao i klub

"Cijeli stadion vidio, pustite nam snimak iz VAR sobe": Nikola Milenković prvi skočio na sudiju, reagovao i klub

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Notingem Forest se žali nadležnima zbog suđenja na utakmici protiv Mančester sitija

Notingem Forest se žali na suđenje protiv Mančester sitija Izvor: Mark Fletcher, MI News & Sport / Alamy / Profimedia

U Notingem Forestu se ne mire sa porazom od Mančester sitija minulog vikenda i traže da bude objavljen audio-zapis komunikacije VAR sobe i glavnog sudije Roba Džounsa.

Konkretno, zamjeraju mu da nije dosudio prekršaj Nika O'Rajlija nad igračem Foresta Morganom Gibs-Vajtom pri korneru u 83. minutu, poslije kojeg je Joško Gvardiol asistirao Rajanu Šerkiju za gol za pobjedu 2:1.

Notingem Forest je čak tražio odgovor od zvaničnog udruženja sudija Premijer lige i zahtijevao da čuje komunikaciju arbitara. Trener Šon Dajč bio je veoma oštar.

"Bila je ovo tako laka utakmica za suđenje. Prema mom mišljenju, bila je ovo tako laka odluka za VAR", rekao je on u subotu.

Priznao je da mu veoma teško pada to što mora da priča o suđenju.

"Kada odigrate tako dobro, doći ovdje i pričati o tome da je sudija uticao na igru... Ali zaista jeste. Svi na stadionu i svi koji su gledali od kuće vidjeli su to", rekao je on.

VAR je provjeravao situaciju prije gola i odlučio da je regularan.

Pogledajte tu situaciju, na koju je prvi reagovao Nikola Milenković, žaleći se sudiji Džounsu da je bio prekršaj.

Pogledajte

00:42
Notingem Forest Mančester siti sporan gol
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

