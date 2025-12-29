"Bilo je nešto u ovoj magli u Mančesteru": Pep Gvardiola nikad iskrenije o teškim trenucima

Pep Gvardiola osvrnuo se na kraju 2025. godine na sve loše što se dogodilo, ali i na trenutak u kojem je shvatio da veliki problem može da se preokrene.

Izvor: EPA/ALEX DODD

Menadžer Mančester sitija Pep Gvardiola (54) uspio je da učini da i ovaj tim Mančester sitija proigra i da zaliči na njegove nepobjedive mašinerije, kakvih je imao mnogo i u Sitiju od 2016, a prethodno u Bajernu i Barseloni.

U čemu je bio ključ da "građani" na kraju 2025. vežu osam pobjeda u nizu, poslije mnogo turbulencija koje su trajale praktično čitave godine? U odgovoru na to pitanje, Gvardiola se prije svega osvrnuo na prošlu sezonu.

Njegov tim je takmičarsku 2024/25 završio na trećem mjestu tabele Premijer lige, sa čak 13 bodova manje od šampiona, Liverpula. U Ligi šampiona Siti je stao u plej-ofu nokaut faze, odnosno šesnaestini finala protiv Real Madrida. U FA kupu je na Vembliju izgubio u finalu protiv Kristal Palasa 0:1. U Liga-kupu je ispao u 5. kolu, odnosno u osmini finala protiv Totenhema (1:2).

Šta se tada događalo i šta se sada događa? Gvardiola je to otkrio poslije tijesno izvojevane pobjede protiv Notingem Foresta na Siti Graundu u subotu, sjajnom igrom Rajana Šerkija, asistenta i strijelca u završnici meča za konačnih 2:1 za favorita.

"Menadžeri nisu mađioničari. Ne odlučujemo šta ćemo da radimo, ne pucnemo prstima i sve odmah postane jasno. Ponekad je potrebno vreme. Prošle sezone, koliko puta ste me vidjeli ovdje da osuđujem i kritikujem klub?", zapitao je Gvardiola novinare.

"Mogao sam to da uradim. Imam velike brojke u karijeri kao menadžer. Koliko puta sam to uradio? Nikada, nikada. Nije bilo do tebe, ili do tebe, ili do tebe - bilo je to nešto... Nešto je bilo u magli u Mančesteru, oko našeg trening-centra. Nešto smo propustili."

"Rekao sam im da odmore, ali bio sam iznerviran"

Izvor: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia

Nakon toga, Gvardiola je održao nekoliko razgovora sa ekipom, uključujući i sastanke tokom FIFA Svjetskog prvenstva za klubove tokom leta u Americi, gdje su "građani" stigli do osmine finala i ispali od Al-Hilala, za koji je maestralno igrao Srbin Sergej Milinković-Savić.

"Kada smo ispali protiv Al Hilala, nije stvar bila u tome što nismo pobijedili, već u tome što smo tamo bili jako dobri. Poslije je došao odmor, pa sam rekao: 'U redu, idite i odmorite', ali bio sam iznerviran jer smo tamo bili dobri, dobri na treninzima, dobri na čitavom takmičenju. Na mjestu na kojem smo bili, Boka Raton ispred plaže, svi su bili srećni. Imali smo mnogo večera, mnogo razgovora o tome šta bi trebalo da radimo sljedeće sezone. Šta je potrebno da radimo. Željeli smo to da produžimo, da samo živimo tako", rekao je Španac.

Uslijedio je niz Pepovih razgovora i sa saradnicima.

"Poslije razgovora sa Pepom Lijndersom i Džejmsom Frenčom, Manelom Estijarteom, Ugom Vijanom, Čikijem Begiristajnom... Osvrnuli smo se i rekli - nešto se promijenilo. Nešto što možeš da osjetiš. Osjetila se energija, energija, energija. Prošle sezone smo je izgubili, a onda smo počeli da treniramo bolje, da se takmičimo bolje", prenio je Bi-Bi-Si Gvardioline riječi.

"Ovaj Mančester siti mogu da prepoznam"

Iako su mu pobjede vrednije od svega, jako mu je važno to što vidi probuđene igrače. Energiju osjeti u vazduhu.

"To ne znači da ćeš pobijediti, ali znači da možeš da prepoznaš tim. Sada imamo osam pobjeda zaredom. Nije lako, ali se takmičimo na način na koji se takmičimo. Moramo da se poboljšamo, apsolutno, ali ovaj mentalitet je bolji", dodao je Gvardiola.

U novogodišnjoj utakmici, 1. januara, Mančester siti igraće nošen upravo tom energjiom protiv Sanderlenda u gostima od 21 čas.