Novinar ESPN-a oduševljen vječitim derbijem: Partizan i Zvezda rame uz rame sa najvećim mečevima u istoriji košarke

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Američki novinar Brajan Vindhorst oduševljen je amosferom na "vječitom" derbiju

Novinar ESPN-a o vječitom derbiju Izvor: MN PRESS

Partizan je pobijedio Crvenu zvezdu u 15. kolu Evrolige (79:76), a o pobjedi crno-bijelih i priča se i nekoliko dana kasnije. Kad su se utisci slegli, novinari, blogeri, influenseri i poznati sportisti koji su se našli u Beogradskoj areni iznose mišljenje o "vječitom" derbiju. Za mnoge - to je atmosfera koju nikad prije nisu vidjeli, pa je bilo vrlo teško sakriti oduševljenje. Sličnog stava je novinar ESPN-a Brajan Vindhorst.

Vindhorst je susret Partizana i Crvene zvezde svrstao među tri najbolje utakmica kojima je prisustvovao, a čak dva meča od tri vezana su za Srbiju. Na pravom mjestu nalazi se sedma utakmica finala NBA lige 2016, potom borba za zlato u Parizu u kojem su se sastali Srbija i SAD, a onda "vječiti" derbi.

Uživao sam. Po mom mišljenju, mada sam možda pristrasan, ali za mene su sedma utakmica finala 2016, utakmica za zlatnu medalju na Olimpijskim igrama 2024. i "večiti" derbi tri najveća košarkaška događaja kojima sam prisustvovao", rekao je Vindhorst u podkastu "Hoop Collective" nekoliko dana nakon susreta crno i crveno-belih.

"Na tribinama su bili i predstavnici NBA timova iz SAD koji su skautirali utakmicu. Ti ljudi su mnogo puta dolazili u Beograd i rekli su da je ovo jedna od najintenzivnijih utakmica koje su ikada gledali", dodao je.

Partizan je u vatrenoj atmosferi Beogradske arene uspio da se vrati iz dvocifrenog zaostatka, a onda je uspio da serijom 13:2, nešto manje od pet minuta prije kraja utakmica smanji zaostatak (67:64), a potom izbori i prednost, još jednom mini-serijom. Tako su crno-bijeli nastavili niz pobjeda i sada sa dna tabele uspjeli da napreduju i zauzmu 14. mjesto sa skorom 6-9. S druge strane, Zvezda je trenutno sedma.

