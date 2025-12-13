Kako je Zvezda izgubila od Partizana? Presudila su 3 faktora, a dvije velike greške napravio je i Obradović

Crvena zvezda imala je i 16 poena prednosti, a na kraju je izgubila od Partizana zbog nekoliko velikih grešaka u momentima kada se sve rješavalo.

Crvena zvezda je išla ka pobjedi u derbiju, imala je 16 poena prednosti pred kraj treće četvrtine (60:44), a onda se potpuno "ugasila" u posljednjem kvartalu. Partizan je napravio veliki preokret i slavio (79:76) i ostavio Sašu Obradovića da se pita gdje je sve krenulo nizbrdo i kako je do toga došlo.

Kao što to obično biva, poslije poraza se analiziraju sve greške, gleda se svaki detalj i bilo je grešaka u crveno-bijelom taboru. Kako grešaka igrača, tako i trenera Obradovića koji je i sam svjestan da su neke stvari mogle i morale da budu urađene drugačije.

Posebno u četvrtini u kojoj su kola krenula nizbrdo i nije bilo nikoga da "povuče ručnu" i spriječi pad. Zašto se to nije dogodilo i šta je sve koštalo Zvezdu pobjede?

Loša selekcija šuta i forsiranje trojki

Crvena zvezda je na samom početku meča igrala pametnije, tražila dosta i Donatasa Motiejunasa u reketu, donosila je koliko-toliko racionalne odluke u napadu, a onda su stvari naglo krenule da se mijenjaju. Počela je da forsira šut za tri, da pretjeruje u tome. Na kraju je imala više šuteva za tri nego za dva poena - 11/36 za tri, 15/26 za dva. Samo su Mekintajer i Batler uzeli ukupno 18 šuteva za tri i dali samo 5.

Zvezda je u prvoj dionici uzela 9 šuteva za tri, u drugoj 8, u trećoj 9, a u četvrtoj takođe 9. U dionici u kojoj se sve lomilo Zvezda je dala ukupno 16 poena, primila 30, a od toga je samo četiri puta ulazila u reket i poentirala na obruču, od toga je Davidovac dva puta pogodio, Batler jednom. Izbor i selekcija šuta bila je veoma loša i to se vidjelo kako golim okom, tako i pogledom na statistiku. Uprkos svemu tome na kraju je imala i šut za produžetak.

Šta se desilo sa Mekintajerom?

Kodi Miler Mekintajer bio je jedan od ključnih igrača Zvezde u prethodnom periodu, ali je u derbiju potpuno "nestao". Za 30 minuta na parketu dao je samo 6 poena (0/3 za dva, 2/8 za tri), uz to je imao 6 asistencija, 4 skoka, jednu ukradenu i 4 izgubljene lopte. Od te četiri dvije su bile u posljednjem kvartalu. U odlučujućoj četvrtini uzeo je tri šuta, sva tri su bila za tri poena, jedan je ušao i to uz malo sreće. Izbjegavao je da ide na prodor iako mu to važi za najjače oružje.

"Posljednjih 10 poena je u Zvezdi bio raspad sistema, primila je 30 poena. Nešto nije u redu kada ekipa šutne više trojki nego dvojki, da li je to moguće? Od toga su 18 šutnula dvojica plejeva. Kada nemaš komandanta to je to, govorim to, vama sam već dosadan, stalno govorim da Zvezdi treba plej, Da Kodi nije taj. Niko me ne sluša. Ljudi me na ulici napadaju, kažu odličan igrač, čak i Moka Slavnić kaže da je dobar igrač. U redu, evo, pogledajte. Zvezda ne može da napravi veliki rezultat ako on ostane plej. Sa nekim drugim plejmejkerom može na F4. On nije loš igrač, za bekapa, da drži vodu dok se majstor odmori. Kada je glavni, to je mnogo teško. Ne mogu drugi igrači da igraju, ne može da ih razigra, nije kreator, mnogo šutira, kao plej bi morao da vodi računa. Ako je Nvora dao 20 pena, daj mu loptu, neka da 30 poena", rekao je Vlade Đurović u studiju Arene sport poslije meča.

Zašto je Nvora toliko dugo bio na klupi?

Najraspoloženiji igrač u Zvezdi bio je Džordan Nvora, za 31 minut na terenu dao je 20 poena (4/4 za dva, 4/9 za tri), uz 7 asistencija, jednu ukradenu i 4 izgubljene lopte. Za razliku od Kodija i Džareda šut za tri ga je donekle slušao, pa je mnoge iznenadilo što je toliko dugo vremena bio na klupi. Upravo to je jedna od grešaka trenera Obradovića.

Izveo ga je iz igre na 40 sekundi prije kraja trećeg kvartala i vratio ga tek na 5:38 prije kraja utakmice. Zašto je toliko dugo bio na klupi? Odgovor na to pitanje može da pruži vjerovatno samo šef struke crveno-bijelih. Uz to nije dobijao loptu maltene uopšte po povratku na teren, jedini šut u posljednjoj deonici uzeo je na 30 sekundi prije kraja kada je promašio trojku. Zašto ga saigrači nisu više tražili i pokušavali više preko njega, ostaje pitanje bez odgovora.

Druga greška trenera Obradovića je u vezi centara. Na kraju trećeg kvartala izveo je Ebuku Izunuda zbog četvrte lične greške. Nije ga uvodio u igru u posljednjem kvartalu u kom je na drugoj strani dominirao Tajrik Džouns. Minute u tom dijelu imao je Motiejunas, a ne Izundu koji po fizikalijama i snazi može više da parira snažnom centru crno-bijelih. Uticalo je to i na probleme sa skokom, pa je Partizan na kraju u tome bio bolji (37 naspram 35 skokova).

Šta čeka Zvezdu u Evroligi do kraja godine?

Crvena zvezda ima još tri utakmice do kraja 2025. godine i pokušaće da popravi trenutni skor. U ovom momentu je na sedmom mjestu na tabeli sa skorom 9-6 koliko imaju Monako, Žalgiris, Panaitnaikos i Real Madrid.

Naredni meč biće jedan od najtežih, pošto će gostovati prvoplasiranom Hapoelu i to u Tel Avivu (16. decembar u 20.05) i očekuje se "vatrena" podrška domaćem timu. Samo tri dana kasnije dočekuje Virtus u Areni (19. decembar u 20.45h), pa slijedi gostovanje Parizu (23. decembar u 20.45h). Onda će imati mali predah pošto će naredni meč igrati tek u 2026. godini tačnije 2. januara protiv Efesa u Istanbulu (18h) i to će turski tim predvoditi Pablo Laso.

16. decembar Hapoel Tel Aviv - Crvena zvezda (20.05 časova)

19. decembar Crvena zvezda - Virtus (20.45h)

23. decembar Pariz - Crvena zvezda (20.45h)

