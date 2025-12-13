"Mislim da smo im poklonili pobjedu": Džordan Nvora nakon derbija pomenuo i sudije

Košarkaš Crvene zvezde Džordan Nvora analizirao meč protiv Partizana u Evroligi.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana su pred svojim navijačima napravili veliki preokret i savladali Crvenu zvezdu, iako je gost imao čak i 16 poena prednosti u trećoj dionici meča. Nekoliko izuzetno loših odluka Saše Obradovića i njegovih igrača omogućili su crno-bijelima da se vrate u meč i stignu do pobjede, a Džordan Nvora smatra da su u tome ulogu imale i sudije.

Najefikasniji košarkaš Crvene zvezde ove sezone oglasio se nakon poraza u Beogradskoj areni, a u analizi meča istakao je da su igrači Crvene zvezde poklonili pobjedu najvećem rivalu.

"Dobili su neke naklonjene odluke od sudija, mi nismo", rekao je Džordan Nvora nakon meča i dodao: "Ušli su u seriju, neki igrači su pogodili teške šuteve, uradili dobar posao. Mislim da smo im poklonili pobedu. Nije trebalo ovo da izgubimo, znam da ova utakmica mnogo znači navijačima. Definitivno ćemo naučiti iz ovoga i biti bolji u nastavku".

Džordan Nvora je prvi put igrao derbi protiv Partizana, pa se osvrnuo i na atmosferu koju su napravili navijači dva tima. U prvi plan je istakao ljubav navijača prema košarci, za koju smatra da je neverovatna.

"Kao igrač ovo je nevjerovatno doživjeti, igrati u ovakvom okruženju. Ovoliko ljudi voli košarku, sport, to je nevjerovatno", rekao je nigerijski košarkaš koji je zajedno sa Džaredom Batlerom bio najefikasniji igrač Crvene zvezde. Obojica su postigli po 20 poena, a od njih je bolji bio samo Dvejn Vašington sa 25.