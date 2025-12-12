logo
Tabela Evrolige poslije Partizanovog čuda u derbiju: Crvena zvezda ispustila veliku šansu, evo kako stoje vječiti

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Partizan se pobjedom protiv Zvezde vratio u igru za pozicije koje vode u plej-of!

Tabela Evrolige nakon vječitog derbija Izvor: Dusan Milenkovic/ATAImages/flashscore

Partizan je pobijedio Crvenu zvezdu u "vječitom derbiju" poslije čudesnog preokreta u Beogradskoj areni. Tim Mirka Ocokoljića vratio se iz minusa od 16 poena i ostvario šestu pobjedu u Evroligi, ostavši tako u aktivnoj trci za plasman u sljedeću fazu.

Partizan sada ima skor 6-9, a Zvezda 9-6.

Crno-bijeli su u posljednjoj četvrtini ubacili 30 poena, deklasirali "vječitog" rivala i sa velikom energijom i motivacijom dočekuju narednu nedjelju i mečeve protiv Virtusa u Areni u srijedu i protiv Žalgirisa u Kaunasu u petak.

Sa druge strane, Zvezda će u utorak gostovati Hapoelu, pa će u petak takođe dočekati Virtus.



Standings provided by Sofascore

KK Crvena zvezda KK Partizan Evroliga vječiti derbi

