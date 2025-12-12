Reakcije poslije vječitog derbija: "Nije fer da pričamo o tome", "Slađe je ovako nego 20 razlike"

Dešavanja poslije vječitog derbija u Areni pratite na sajtu MONDO.
Košarkaši Partizana pobijedili su Crvenu zvezdu u vječitom derbiju rezultatom 79:76. Crveno-bijeli su imali +16 u trećoj dionici, ali su domaći stigli do izjednačenja na nešto više od dva minuta do kraja, a potom odigrali sjajnu završnicu i "ukrali" pobjedu u Areni.
Heroji crno-bijelih su definitivno Dvejn Vašington i Isak Bonga, dok je Šejk Milton konačno pokazao zašto je došao u Partizan. S druge strane prednjačili su Džordan Nvora i Džared Batler, ali nisu uspjeli da odigraju na istom nivou do samog kraja.
Trener Partizana Mirko Ocokoljić je poslije pobjede istakao da mu je drago što je slavio u vrlo neizvjesnom derbiju. Naglasio je da ga je postavkom meča iznenadio Saša Obradović sa druge strane, a o svom statusu u klubu nije htio previše da razgovara.
Saša Obradović je poslije poraza istakao da nije nezadovoljan igrom svog tima, ali da se ekipa nije adaptirala na sudijski kriterijum u četvrtoj četvrtini.
O Saši Obradoviću
"Pričao sam na tu temu, poznajemo se i znam kako Saša razmišlja. Ali nikada ne znate šta će on da smisli, pošto znam koliko je detaljan i koliko vremena troši na pripremu utakmice. Iznenadio je sa načinom na koji je igrao 40 minuta. Mučili smo se sa niihovom odbranom, sigurno je bilo teško da igramo odbranu. Loši smo bili, loša rješenja. Nije to ispadalo kako treba."
Prve riječi u svlačionici?
"Ovo je pravi način na koji se igra. To je sve."
Šut za tri?
"Mislim da je to za najviše zaslužna odbrana Zvezde. Preuzimali su, sklonili su šansu da imamo otvorene šuteve. Pokušavali smo to da riješimo gurajući loptu unutra, nismo uzimali dobre šuteve."
Najemotivnija pobjeda?
"Drago mi je zbog sjajne atmosfere i hvala navijačima Partizana. Bilo je utakmica gdje je bilo emocija gdje sam osvajao titule, ali ovo kao nekome u glavnoj ulozi bilo je stresno, ali bilo je lijepo. Jeste, najemotivnija".
"Da mi neko ponudi 20 razlike..."
"Da mi je neko ponudio da pobijedimo Zvezdu 20 razlike ili ovako, ja bih rekao ovako. Ovakva pobjeda utiče na igrače. Mislim da imamo šanse, pokazali smo da imamo sa čim i to je najvažnije."
O nastavku saradnje?
"Da vam kažem iskreno što se tiče ne bih pričao o tome. To je nešto o čemu ljudi iz kluba odlučuju. Ja sam pruihvatio ovo što se odnosilo na situaciju poslije odlaska Željka Obradovića. Ne mogu više o tome.
Da sam vjerovao da možemo da pobijedimo, vjerovao sam. Ključ je bio kada smo našli dobru petorku da odradi defanzivno dobar posao. Onaj drugi dio napadački smo našli dobra rješenja gdje nismo bili dobri u prvuh 25 minuta utakmice. Onaj dio koji se odnosi na minutažu i onda što Aca Matović me stalno opominje. Da više rotiramo, i ako se pogleda samo je Sterling imao 26-27 minuta. Ne kažem da je to odlučilo, ali imali smo malo više energije nego oni kada se rješavalo"
Prvi komentar
"Prvo sam srećan zbog pobjede, srećan sam zbog igrača i navijača. Bila je teška utakmica, ali smo našli način da pobijedimo. Promijenili smo odbranu, našli pravu petorku", rekao je trener Partizana pa dodao:
"Htio bih da posvetim pobjedu Zdravku Bućanu. To je čovjek koji je preko 30 godina radio u ovom klubu. Jedan od najvećih Partizanovaca koje znam, pobjedu mu ja lično posvećujem"
Obradović je iznio mišljenje da je ključ poraza posljednja četvrtina i loša adaptacija njegovog tima na sudijski kriterijum.
O Batleru
"Bio je mnogo bolji i svakim danom napreduje. Sada već razumije šta je evropska košarka i biće sve bolje", naglasio je on.
"Ne bih pričao šta stvarno mislim"
"Nemam odgovor na to, sve sam odgovorio. Šta treba? Bolja rotacija loptu, da pogađamo koga ćemo više da napadamo. Možda da bacimo unutra loptu. Možemo o milion stvari, samo ne bih javno iznosio šta stvarno mislim"
Ne bih o Monekeu
"Nije fer prema drugim igračima, treba pričati o ljudima koje smo imali, a ne o onima koje nismo. Bolje da pričamo o ovima i to je to"
"Poraz kao svaki drugi"
"O svemu možemo da pričamo i to je sve faktor poraza, ali nije tragedija. Najteži poraz? Zašto? Poraz kao svaki drugi, kao što bi bila i pobjeda. Igrali smo dobru utakmicu, u posljednjoj četvrtini smo pali"
"Tačka"
"Samo sam da čestitao igračima poslije utakmice. Ako ne uspeš da se adaptiraš. Bilu su individualisti i prve tri četvrtine, to su svi detalji. Igrali smo dobro i zaslužili smo da pobijedimo. Tačka", rekao je vidno uznemireni Obradović.
Trener Crvene zvezde Saša Obradović govoriće poslije bolnog poraza od Partizana.
"Partizan je pobijedio, mi smo izgubili. Nismo se prilagodili sudijskom kriterijumu u posljednjoj četvrtini. Prvi put nisam znao šta da uradim u posljednjoj četvrtini".
Saša Obradović nikad kraći
"Oni su pobijedili, mi smo izgubili. Bili su bolji", bio je kratak trener Zvezde.Izvor: Mikhail Sinitsyn / Zuma Press / Profimedia
Isak Bonga
"Ovo je ludo, vidjeli ste šta se sve dešavalo, nevjerovatna utakmica, držali smo se zajedno i na kraju uspjeli da slavimo. Biće ovo velika enrgija za nas, držali smo se plana, idemo iz dana u dan i napredujemo. Energija je bila sjajna, nadam se da ćemo nastaviti da pobjeđujemo", rekao je Nijemac.
Mirko Ocokoljić
"Osjećaj je sjajan, još se tresem, bio sam nervozan, bilo je strasno. Nisam zadovoljan kako smo izgledali tri četvrtine, malo smo promijenili odbranu, sjajan napor igrača, velika zahvalnost njima, na kraju smo riješili utakmicu u svoju korist. Srećan sam zbog njih", rekao je trener Partizana i dodao:
"Probali smo da napadamo odbranu sa preuzimanjima, imali smo neke loše šuteve, ali smo neke teške pogodili. Najvažnije je da smo našli put ka pobjedi. Vjerujte mi zaista sam srećan", rekao je prvremeni trener crno-bijelih.
Prva reakcija Tajrika Džounsa
Košarkaš Partizana Tajrik Džons imao fantastičan učinak u večitom derbiju - 15 poena i 8 skokova, a nakon velike pobjede bio je i više nego zadovoljan.
"Sjajno se osjećam, počeli smo posljednju četvrtinu borbeno i odradili odličan posao. Osjećam se sjajno idem da slavim sa saigračima. Druga situacija je kada je publika uz nas, nastavljamo da se borimo i pobjeđujemo", poručio je Džouns.
Slavlje navijača Partizana u Areni!
Zajedno ćemo pratiti dešavanja poslije prvog ovosezonskog derbija Partizana i Crvene zvezde koji je odigran u 15. kolu Evrolige.