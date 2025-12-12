Reakcije poslije vječitog derbija: "Nije fer da pričamo o tome", "Slađe je ovako nego 20 razlike"

Dešavanja poslije vječitog derbija u Areni pratite na sajtu MONDO.

Košarkaši Partizana pobijedili su Crvenu zvezdu u vječitom derbiju rezultatom 79:76. Crveno-bijeli su imali +16 u trećoj dionici, ali su domaći stigli do izjednačenja na nešto više od dva minuta do kraja, a potom odigrali sjajnu završnicu i "ukrali" pobjedu u Areni.

Heroji crno-bijelih su definitivno Dvejn Vašington i Isak Bonga, dok je Šejk Milton konačno pokazao zašto je došao u Partizan. S druge strane prednjačili su Džordan Nvora i Džared Batler, ali nisu uspjeli da odigraju na istom nivou do samog kraja.

Trener Partizana Mirko Ocokoljić je poslije pobjede istakao da mu je drago što je slavio u vrlo neizvjesnom derbiju. Naglasio je da ga je postavkom meča iznenadio Saša Obradović sa druge strane, a o svom statusu u klubu nije htio previše da razgovara.

Saša Obradović je poslije poraza istakao da nije nezadovoljan igrom svog tima, ali da se ekipa nije adaptirala na sudijski kriterijum u četvrtoj četvrtini.