Pratite uživo uz MONDO prvi vječiti derbi ove sezone. Partizan će dočekati Crvenu zvezdu u 15. kolu Evrolige.
Partizan od 20:30 dočekuje Crvenu zvezdu u 15. kolu Evrolige u prvom "vječitom derbiju" ove sezone. Ovo je prvi susret ovih rivala u takmičarskoj godini, a timovi ga dočekuju sa raznim problemima.
Crvena zvezda dolazi sa mnogo problema sa povrijeđenim igračima, dok je Partizan nedavno ostao bez Željka Obradovića na klupi i još uvijek čeka nasljednika najtrofejnijeg evropskog trenera ikada.
2. minut: Sterling Braun za 4:1
Prvi napad bez poena za Šejka Miltona, a sa druge strane je neprecizan Davidovac. Prvi poeni sa obje strane dolaze sa penala i sada je 2:1. Prve poene iz igre dao je Sterling Braun za 4:1.
Kreće derbi!
Krenuo je "vječiti derbi".
Dva juniora u sastavu Zvezde
Dvojica u sastavu Zvezde za koje možda ne znate su Aleksej Nedeljković i Novak Pavlović koji su kao junioru u sastavu.
Poruka iz NBA lige
Evo sastava
PARTIZAN: Milton, Vašington, Osetkovski, Bošnjakoviċ, Marinković, Braun, Bonga, Lakić, Parker, Fernando, Kalates, Tajrik
CRVENA ZVEZDA: Miler-Mekintajer, Miljenović, Grejem, Nedeljković, Batler, Davidovac, Kalinić, Izundu, Pavlović, Motiejunas, Nvora, Odželej
NBA Ol star na meču
Na meču se pojavio i nekadašnji NBA Ol Star Žoakim Noa!
Izašli su igrači Crvene zvezde
Navijači Crvene zvezde su tu
Već smo vidjeli dramu!
Na prvom meču Evrolige odigranom u petak Dubai i Bajern su nam priredili dramu. Na kraju je do pobjede došao Dubai na nevjerovatan način poenima Mekinlija Rajta uz zvuk sirene.Izvor: MN PRESS
Šta je sa Crvenom zvezdom?
Čekamo da vidimo! Nakon prethodne utakmice je tim Saše Obradoviča ostao sa 9 zdravih košarkaša, a sada ćemo vidjeti sa kojih 12 igrača će crveno-bijelih zaigrati derbi.
Partizan vodi Mirko Ocokoljić
Još uvijek se traga za nasljednikom Željka Obradovića. Iako su se pojavile informacije da je Đoan Penjaroja novi izbor, za sada je na klupi Mirko Ocokoljić. On će biti na klupi za ovaj derbi.
Dobro došli
Pošto ove sezone zbog promene sistema takmičenja neće biti "vječitog derbija" u ligaškom dijelu ABA lige prvi susret Partizana i Crvene zvezde je zakazan za 12. decembar od 20:30.