logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan - Crvena zvezda uživo: Gosti sa dva juniora igraju derbi 0

Pratite uživo uz MONDO prvi vječiti derbi ove sezone. Partizan će dočekati Crvenu zvezdu u 15. kolu Evrolige.

Partizan od 20:30 dočekuje Crvenu zvezdu u 15. kolu Evrolige u prvom "vječitom derbiju" ove sezone. Ovo je prvi susret ovih rivala u takmičarskoj godini, a timovi ga dočekuju sa raznim problemima.

Crvena zvezda dolazi sa mnogo problema sa povrijeđenim igračima, dok je Partizan nedavno ostao bez Željka Obradovića na klupi i još uvijek čeka nasljednika najtrofejnijeg evropskog trenera ikada.

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
20:35

2. minut: Sterling Braun za 4:1

Prvi napad bez poena za Šejka Miltona, a sa druge strane je neprecizan Davidovac. Prvi poeni sa obje strane dolaze sa penala i sada je 2:1. Prve poene iz igre dao je Sterling Braun za 4:1.

20:30

Kreće derbi!

Krenuo je "vječiti derbi".

20:10

Dva juniora u sastavu Zvezde

Dvojica u sastavu Zvezde za koje možda ne znate su Aleksej Nedeljković i Novak Pavlović koji su kao junioru u sastavu.

20:09

Poruka iz NBA lige

19:59

Evo sastava

PARTIZAN: Milton, Vašington, Osetkovski, Bošnjakoviċ, Marinković, Braun, Bonga, Lakić, Parker, Fernando, Kalates, Tajrik

CRVENA ZVEZDA: Miler-Mekintajer, Miljenović, Grejem, Nedeljković, Batler, Davidovac, Kalinić, Izundu, Pavlović, Motiejunas, Nvora, Odželej

19:59

NBA Ol star na meču

Na meču se pojavio i nekadašnji NBA Ol Star Žoakim Noa!

Pročitajte šta je rekao.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

19:43

Izašli su igrači Crvene zvezde

Pogledajte

00:19
Zvižduci za igrače Zvezde u Areni
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

19:35

Navijači Crvene zvezde su tu

Izvor: MONDO

19:21

Već smo vidjeli dramu!

Na prvom meču Evrolige odigranom u petak Dubai i Bajern su nam priredili dramu. Na kraju je do pobjede došao Dubai na nevjerovatan način poenima Mekinlija Rajta uz zvuk sirene.

Izvor: MN PRESS

19:18

Šta je sa Crvenom zvezdom?

Čekamo da vidimo! Nakon prethodne utakmice je tim Saše Obradoviča ostao sa 9 zdravih košarkaša, a sada ćemo vidjeti sa kojih 12 igrača će crveno-bijelih zaigrati derbi.

19:16

Partizan vodi Mirko Ocokoljić

Još uvijek se traga za nasljednikom Željka Obradovića. Iako su se pojavile informacije da je Đoan Penjaroja novi izbor, za sada je na klupi Mirko Ocokoljić. On će biti na klupi za ovaj derbi.

19:15

Dobro došli

Pošto ove sezone zbog promene sistema takmičenja neće biti "vječitog derbija" u ligaškom dijelu ABA lige prvi susret Partizana i Crvene zvezde je zakazan za 12. decembar od 20:30.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Najnovije