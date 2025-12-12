Pratite uživo uz MONDO prvi vječiti derbi ove sezone. Partizan će dočekati Crvenu zvezdu u 15. kolu Evrolige.

Partizan od 20:30 dočekuje Crvenu zvezdu u 15. kolu Evrolige u prvom "vječitom derbiju" ove sezone. Ovo je prvi susret ovih rivala u takmičarskoj godini, a timovi ga dočekuju sa raznim problemima.

Crvena zvezda dolazi sa mnogo problema sa povrijeđenim igračima, dok je Partizan nedavno ostao bez Željka Obradovića na klupi i još uvijek čeka nasljednika najtrofejnijeg evropskog trenera ikada.