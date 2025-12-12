Milan Gurović ističe da bi on ubacio 70 poena da su mu navijači tima za koji igra zviždali tokom utakmice.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana dočekaće Crvenu zvezdu u derbiju kola Evrolige, a meč u Beogradskoj areni privlačiće pažnju ljubitelja sporta širom svijeta. Partizan u ovaj meč ulazi nakon turbulentnog perioda, a Zvezda kao jedan od najboljih timova u takmičenju. U derbijima nema favorita, a to dobro zna Milan Gurović koji je igrao za oba tima.

U najavi meča Partizana i Crvene zvezde nekadašnji košarkaš je imao veoma zanimljivu opasku. Upitan da prokomentariše kako bi on reagovao da se našao u situaciji da mu zvižde njegovi navijači, kao što je to bio slučaj na prethodnom evropskom meču Partizana, Gurović je rekao da bi igrao još bolje!

"Dao bih 70 poena, budući da sam malo inadžija i onda bih namjerno pojačao. Kad me čovjek gazi, postajem jači - mentalno i fizički. Ali, svi su različiti, ne mogu da tvrdim za druge. Vidjeli smo reakciju poslije niza poraza, pobijedili su - poštovanje", rekao je Milan Gurović za "Sportski žurnal".

Vidi opis "Dao bih 70 poena, iz inata, namjerno": Gurović se oglasio pred meč Partizana i Zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Pred veliki okršaj Partizana i Crvene zvezde posebno je zanimljiva situacija u crno-bijelom taboru, a možda je baš to uticalo na odluku Gurovića da blagu prednost da Crvenoj zvezdi.

"Nema šta da izgubi i kad si na ivici ambisa, postaje ti svejedno. Rasterećenije će sigurno da ulazi u utakmice. Možda će igrače i ovi zvižduci trgnuti iz letargije - svašta je tu moguće. Ukoliko pobijede Zvezdu, sigurno bi se vratili na normalan kolosijek, smirila bi se situacija u klubu, dok bi ih poraz doveo na početak gdje su bili, Jovo nanovo", rekao je nekadašnji reprezentativac Srbije i dodao:

"Derbi je uvijek nezahvalno prognozirati, zato što se radi o dvije najbolje ekipe na ovim prostorima. Partizan je domaćin, podigao se poslije bure i epizoda koje je imao. Uvijek kad dođe novi trener, igrači hoće da se dokazuju. Igraju pred svojom publikom i sigurno su motivisani. Zvezda, s druge strane, ima nekoliko povrijeđenih igrača, što je jako loše, ali i dalje imaju roster za poštovanje, odnosno domaće igrače koji znaju da igraju derbi. Za strance je to možda nešto novo, ali mislim da su se navikli na atmosferu. Blagu prednost dajem Crvenoj zvezdi, ne kao njen navijač, već realno gledano - duža klupa, kvalitetniji igrači - 60/40 u korist Zvezde".

Vidi opis "Dao bih 70 poena, iz inata, namjerno": Gurović se oglasio pred meč Partizana i Zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Na kraju, Milan Gurović koji sada radi sa mlađim kategorijama upitan je i kako bi savjetao djecu koju trenira da odigraju utakmicu velikog značaja - poput košarkaškog derbija između Partizana i Crvene zvezde. On bi im predložio da se "prepuste utakmici", što može da bude savjet i igračima dva najbolja srpska kluba.

"Rekao bih im da budu smireni, koliko god je moguće. Pošto je derbi pun naboja, morali bi da prate intuiciju i da se, jednostavno, prepuste utakmici. Tad najbolje dolazi do izražaja igra, jer ako si stegnut i razmišljaš previše - nije dobro. Gledam ovako - postoje dvije skale, gore i dole - moraš uvijek da budeš u sredini. Da se, žargonski rečeno, ne 'napališ' ili da nemaš motiva igraš - što čisto sumnjam da može ako igraš derbi", zaključio je Gurović.