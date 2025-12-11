logo
Čim je čuo pitanje, Obradović promijenio ploču: "Onda je pritisak na njima, ne zanima nas ko šta misli"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Trener Crvene zvezde Saša Obradovića upozorio je na "spoljne faktore" vječitog derbija.

Saša Obradović o utakmici sa Partizanom Izvor: MONDO

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović smatra da njegova ekipa mora da odgovori rivalima na terenu, ali i da reaguje na pravi način na spoljne faktore koji su neizostavni kada je u pitanju vječiti derbi. Vjeruje da će Partizan imati veliku podršku navijača uprkos dešavanjima na prethodnoj utakmici sa Bajernom.

Podsjetio je na dešavanja od prošle sezone i pobjedu Partizana u derbiju. "Oni su u specifičnoj situaciji kao mi što smo u specifičnoj situaciji, mi smo možda još i u većoj, jer su praktično tri igrača igrala derbi. Ne mislim da je situacija u kojoj je Partizan loša. Na kraju krajeva, znamo svi šta znači derbi. Zvezda je prošle godine, kada je igrala najbolje, izgubila od Partizana, što je možda i bila neka prekretnica", kaže Obradović i dodaje:

"Nema favorita i ne mislim da će da bude isto kao protiv Bajerna, mislim da će podrška navijača da bude velika, a mi moramo da budemo spremni na sve te spoljne faktore i da ne reagujemo, uključujući i na sudijske odluke. Ovdje može da se mijenja kriterijum i mi moramo i na to da budemo spremni", dodao je Obradović.

Saša Obradović
Izvor: MONDO

Šta će biti ključno? "Mnogo je važno da komuniciramo dobro u ovako teškoj atmosferi i da se fokusiramo na ono što mi treba daradimo. Nije velika tajna, imaju kreaciju u igračima sa loptom u bekovima, to je jedna dimenzija, vrlo su fizikalni i idu jako na skok u napadu. Moramo to da kontrolišemo kako ne bismo imali druge šanse, kao i kontranapade, uvijek to naglašavamo. Imaju nekoliko igrača koji mogu biti X faktori, uključujući Kalatesa, koji jako dobro zna šta radi na terenu, ima karakter pobjednika. Zato prvo očekujem vrlo agresivan Partizan, a naš odgovor na to je sigurno i odgovor na to kako ćemo da igramo tokom utakmice."

Partizan je favorit po kladionicama, što Obradoviću i igračima daje samo ekstra motivaciju.

"To treba da bude motiv, to su sve stvari koje su spoljni faktori. Ako je to tako, onda pritisak treba da bude na njima u tom smislu. Međutim, mi moramo da budemo fizički spremni da odgovorimo i to je jedan od načina. Ne zanima nas ko šta misli", zaključio je trener Zvezde.

