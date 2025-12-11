"Znam ga, to je najveći problem": Ocokoljić svestan šta ga čeka protiv Saše Obradovića

Iskrena poruka trenera KK Partizan Mirka Ocokoljića pred meč sa Crvenom zvezdom.

Partizan u petak od 20.30 u "Beogradskoj areni" dočekuje Crvenu zvezdu u okviru 15. kola Evrolige, a to će biti i prvi trenerski dvoboj nekadašnjih saradnika Saše Obradovića i Mirka Ocokoljića.

Novi trener Partizana, koji je naslijedio Željka Obradovića (privremeno) u Partizanu, bio je pomoćnik Saše Obradovića u Monaku i mnogi već ističu da je njegova velika prednost što poznaje trenera Crvene zvezde. Međutim, kako kaže Ocokoljić, to za njega nije neka naročito olakšavajuća okolnost. Štaviše.

"Sarađivali smo i to je najveći problem", kazao je otvoreno Ocokoljić na današnjem treningu: "Znam kako se Saša priprema, imam ogromno poštovanje za njega, znam koliko se priprema i detaljan je, znam da gleda sedam-osam utakmica unazad da se pripremi za jedan detalj".

Kako kaže Ocokoljić, jedino je dobro što unapred zna da ga čeka takav perfekcionista: "To možda pomaže da znam šta mogu da očekujem, ali isto znam da će biti spremni na svaku situaciju i svakog igrača. Nije to kao znam Sašu, pa će biti lako, mislim da to nije nikakva posebna prednost. Znam kako razmišlja", dodao je vršilac dužnosti trenera Partizana koji je ispričao i da na dvojicu igrača neće moći da računa.

Podsetimo, Partizan u ovu utakmicu ulazi sa skorom 5-9, dok je Crvena zvezda na 9-5.

