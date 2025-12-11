logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Znam ga, to je najveći problem": Ocokoljić svestan šta ga čeka protiv Saše Obradovića

"Znam ga, to je najveći problem": Ocokoljić svestan šta ga čeka protiv Saše Obradovića

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Iskrena poruka trenera KK Partizan Mirka Ocokoljića pred meč sa Crvenom zvezdom.

Partizan u petak od 20.30 u "Beogradskoj areni" dočekuje Crvenu zvezdu u okviru 15. kola Evrolige, a to će biti i prvi trenerski dvoboj nekadašnjih saradnika Saše Obradovića i Mirka Ocokoljića.

Novi trener Partizana, koji je naslijedio Željka Obradovića (privremeno) u Partizanu, bio je pomoćnik Saše Obradovića u Monaku i mnogi već ističu da je njegova velika prednost što poznaje trenera Crvene zvezde. Međutim, kako kaže Ocokoljić, to za njega nije neka naročito olakšavajuća okolnost. Štaviše.

"Sarađivali smo i to je najveći problem", kazao je otvoreno Ocokoljić na današnjem treningu: "Znam kako se Saša priprema, imam ogromno poštovanje za njega, znam koliko se priprema i detaljan je, znam da gleda sedam-osam utakmica unazad da se pripremi za jedan detalj".

Pogledajte

00:44
Ocokoljic: Sasa Obradovic je moj najveci problem
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Kako kaže Ocokoljić, jedino je dobro što unapred zna da ga čeka takav perfekcionista: "To možda pomaže da znam šta mogu da očekujem, ali isto znam da će biti spremni na svaku situaciju i svakog igrača. Nije to kao znam Sašu, pa će biti lako, mislim da to nije nikakva posebna prednost. Znam kako razmišlja", dodao je vršilac dužnosti trenera Partizana koji je ispričao i da na dvojicu igrača neće moći da računa.

Podsetimo, Partizan u ovu utakmicu ulazi sa skorom 5-9, dok je Crvena zvezda na 9-5.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:47
Mirko Ocokoljic ovekivanja pred veciti derbi
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan Mirko Ocokoljić Saša Obradović KK Crvena zvezda vječiti derbi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC