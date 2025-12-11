Iskrena poruka trenera KK Partizan Mirka Ocokoljića pred meč sa Crvenom zvezdom.
Partizan u petak od 20.30 u "Beogradskoj areni" dočekuje Crvenu zvezdu u okviru 15. kola Evrolige, a to će biti i prvi trenerski dvoboj nekadašnjih saradnika Saše Obradovića i Mirka Ocokoljića.
Novi trener Partizana, koji je naslijedio Željka Obradovića (privremeno) u Partizanu, bio je pomoćnik Saše Obradovića u Monaku i mnogi već ističu da je njegova velika prednost što poznaje trenera Crvene zvezde. Međutim, kako kaže Ocokoljić, to za njega nije neka naročito olakšavajuća okolnost. Štaviše.
"Znam ga, to je najveći problem": Ocokoljić svestan šta ga čeka protiv Saše Obradovića
"Sarađivali smo i to je najveći problem", kazao je otvoreno Ocokoljić na današnjem treningu: "Znam kako se Saša priprema, imam ogromno poštovanje za njega, znam koliko se priprema i detaljan je, znam da gleda sedam-osam utakmica unazad da se pripremi za jedan detalj".
Kako kaže Ocokoljić, jedino je dobro što unapred zna da ga čeka takav perfekcionista: "To možda pomaže da znam šta mogu da očekujem, ali isto znam da će biti spremni na svaku situaciju i svakog igrača. Nije to kao znam Sašu, pa će biti lako, mislim da to nije nikakva posebna prednost. Znam kako razmišlja", dodao je vršilac dužnosti trenera Partizana koji je ispričao i da na dvojicu igrača neće moći da računa.
Podsetimo, Partizan u ovu utakmicu ulazi sa skorom 5-9, dok je Crvena zvezda na 9-5.
