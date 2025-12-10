logo
Đoan Penjaroja ne priča engleski: Evo kako će crno-bijeli rešiti taj problem

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Španski strateg trebalo bi da preuzme Partizan poslije vječitog derbija.

Žoan Penjaroja Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Košarkaši Partizana odigraće makar još jedan meč pod vođstvom Mirka Ocokoljića, a potom će trenersku palicu preuzeti Španac Đoan Penjaroja koji je donedavno vodio ekipu Barselone. To će mu biti prva ekipa koju će voditi van Španije, ali postoji jedan potencijalni problem koji će morati crno-bijeli da riješe.

Kako prenosi "Meridian sport" Penjaroja ne zna engleski jezik i moraće da komunicira sa igračima preko prevodioca koji će mu ujedno biti i pomoćni trener. Ovo može da stvori probleme u komunikaciji na početku, ali neće mu to biti prvi put da prevaziđe jezičku barijeru jer se susretao sa stranicima i ranije u karijeri.

Gdje je sve radio Đoan Penjaroja?

Karijeru je započeo u četvrtoj ligi Španije, a prvi ozbiljniji angažman mu je bio u Andori koju je uveo iz treće lige u najviši rang takičenja.Zadržao se u Andori od 2010. do 2018. kada je prešao u Manresu. Već naredne sezone preuzeo je Burgos i sa ovim timom osvojio FIBA Ligu šampiona 2020. i 2021. godine.

Ovaj uspjeh ga je preporučio Valensiji gdje je stigao 2021. godine, da bi njegov uspon bio nastavljen u Baskoniji godinu dana kasnije.  U junu 2024. preuzeo je Barselonu. Prošla sezona je bila turbulentna za katalonskog giganta, ali su ga loši rezultati na startu ove sezone koštali posla.

Đoan Penjaroja KK Partizan treneri Evroliga

