Partizan odlučio ko mijenja Željka Obradovića: Dogovor je postignut pred derbi sa Zvezdom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Kako stvari stoje, Đoan Penjaroja će po svemu sudeći da zamijeni Željka Obradovića na klupi Partizana

Đoan Penjaroja novi trener Partizana Izvor: MN PRESS

Partizan je našao zamjenu za Željka Obradovića i na klupu će da sjedne Đoan Penjaroja. Prema informacijama "Meridian sporta" on će potpisati ugovor na godinu i po dana i sješće na užarenu klupu crno-bijelih uskoro.

"Sa španskim stručnjakom u Humsku dolazi i asistent koji će osim uloge trenera imati i funkciju prevodioca", navodi se u tekstu.

Takođe, u tekstu stoji i da je postojala logika Partizana da na klupi ostane Mirko Ocokoljić poslije dvije pobjede, ali da je rukovodstvo kluba procijenilo "da je bolje dovesti trenera sa većim iskustvom, odnosno zvučnije ime".

Nema informacija još uvijek o tome da li će do dogovora da dođe prije derbija sa Crvenom zvezdom, mada je logičnije da do promjene na klupi dođe poslije meča koji se igra u petak (20.30h u Areni).

