Da li će Dvejn Vašington obući crveno-bijeli dres?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Grčki mediji prenose da je Olimpijakos pokazao interesovanje za Dvejna Vašingtona i da Jorgos Barcokas želi što prije još jednog beka.

da li dvejn vasington prelazi u olimpijakos Izvor: MN PRESS

Dvejn Vašington (25) mogao bi da napusti Partizan u narednom periodu. O njegovom odlasku priča se već neko vrijeme, a sada su o tome počeli da pišu i grčki mediji. Navodno je Olimpjakos pokazao interesovanje za američkog košarkaša.

"Prva želja trenera Jorgosa Barcokasa je Dejvid Džouns Garsija iz San Antonija, ali su šanse male. Pokušali su da pozovu Nanda de Koloa, što je takođe teško, a posljednje ime koje se pojavljuje je Dvejn Vašington. Prati se njegova situacija u Partizanu gdje je trenutno turbulentno", navodi se u tekstu grčkog "Sport reporta".

U istom tekstu se spominje i da Elajdža Brajant nezadovoljan u Hapoel Tel Avivu i da se vjeruje da će grčki tim da prati situaciju i sa njim.

Vašington je dobio mnogo veću minutažu od momenta kada se povrijedio Karlik Džouns. Povratak najboljeg igrača Partizana se još uvijek čeka i trebalo bi da se dogodi u januaru. Zbog svega toga su male šanse da će srpski tim tek tako da pusti Vašingtona da ode, posebno ako se na to doda i loša situacija na tržištu.

Pogledajte

01:52
Dvejn Vašington izjava posle Olimpijakosa
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

