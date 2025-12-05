logo
Poslije ove scene Vašington odlazi iz Partizana: Marinković viknuo "Ostani ovdje", to više nije opcija

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Nakon burne večeri u Beogradskoj areni čini se da će Dvejn Vašington biti prvi koji napušta košarkaški klub Partizan.

Dvejn Vašington odlazi iz Partizana Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Partizan savladao je Bajern iz Minhena u četvrtak uveče, u jednoj od najčudnijih utakmica u klupskoj istoriji. Veoma efikasan je bio Dvejn Vašington, o čijem odlasku iz crno-bijelog tabora se priča dan nakon meča i trijumfa protiv njemačkog predstavnika u Evroligi.

Razlog za to mogao bi se potražiti u reakcijama eksplozivnog beka nakon utakmice protiv Bajerna. Nakon što su košarkaši Partizana savladali goste iz Minhena, cijeli tim je prišao najvatrenijim pristalicama u Beogradskoj areni. Očekivalo se da zajedno proslave pobjedu, ali je tribina počela da skandira Željku Obradoviću, što se nije svidjelo američkom košarkašu.

Djelovalo je da Vašington želi da ode, pa je razmijenio nekoliko rečenica sa kapitenom Vanjom Marinkovićem koji ga je ubijedio da ostane i pozdravi navijače. Morao je Marinković da podvikne "Stay here" u pravu Dvejna Vašington (i Džabarija Parkera), ali je to kratko djelovalo na beka Partizana. Dvejn Vašington je bio prvi košarkaš crno-bijelih koji je otrčao u tunel, a i tokom tog puta vidjelo se da mu nije baš po mjeri sve ono što se u četvrtak uveče dešavalo u Beogradskoj areni - kada su igrači Partizana redovno dobijali zvižduke od svojih navijača. Pogledajte scenu iz Arene:

Takvo ponašanje Dvejna Vašingtona dodatno je iznerviralo navijače Partizana, među kojima je već bilo mnogo onih koji bi mu rado vidjeli leđa. Američki bek je prošao ulogu od epizodiste na početku prethodne sezone, preko glavne uloge u Košarkaškoj ligi Srbije, do jedinog rješenja na mjestu plejmejkera u jednom dijelu ove sezone - nakon povrede Karlika Džounsa i prije dolaska Nika Kalatesa.

Igrao je promjenjivo tokom više od jedne sezone u Beogradu, a uglavnom je lutao između uloga junaka i tragičara. Pokazivao je mnogo temperamenta, obožavao da preuzima odgovornost i često igrao u brzini više nego što je potrebno - a to je znalo da bude i kontraproduktivno za crno-bijele.

Sada su i košarkaški klub Partizan i Dvejn Vašington u situaciji da moraju da razmisle šta je najbolje za njih... Crno-bijeli i dalje nemaju mnogo opcija u bekovskoj liniji, ali problematični Amerikanac možda nije najbolje rješenje čak ni u takvim okolnostima. Ako je već tako, onda je rastanak neminovan.

Tagovi

KK Partizan Evroliga Dvejn Vašington

