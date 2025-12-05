logo
Zašto NBA Evropa neće Zvezdu i Partizan?

Zašto NBA Evropa neće Zvezdu i Partizan?

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Sprema se tektonski potres u evropskoj košarci naredne sezone.

Zašto NBA Evropa ne želi Crvenu zvezdu i Partizan Izvor: MN PRESS

Vlasnik Virtusa iz Bolonje Masimo Zaneti govorio je o projektu NBA Evrope koji bi trebalo da bude sproveden u djelo od sezone 2026/27. Mnogo toga je magli, ali je od početka poznao da Amerikanci nisu zainteresovani za srpsko tržište i Zvezdu i Partizan ne vide pod svojim okriljem.

Klubovi poput Barselone i Real Madrida još uvek nisu produžili licence sa Evroligom i sve im je primamljivije novo takmičenje. Ipak, u pitanju je čist biznis kome košarkaška tradicija ne znači previše.

"Trenutno se uglavnom priča - ništa konkretno. Ne razumijem zašto bi timovi poput Partizana i Crvene zvezde bili izostavljeni, dok su Milan i Mančester Junajted uključeni. Čini se da se više radi o novcu nego o sportskim zaslugama", rekao je Zaneti.

Izvor: Michele Nucci/LaPresse/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia

Osvrnuo se na finansijsku situaciju Virtusa koji i dalje čeka na novu halu. 

"Finansijska tenzija je uvijek postojala. Sjećate li se zašto sam došao ovdje? Zato što je Virtus imao probleme. Saznanje da košarkaški tim gubi novac je kao otkrivanje tople vode - svaki tim je ima. Da li mislite da Olimpija ima savršene finansije? Razlika je u tome, da li ste ikada vidjeli budžete Olimpije u novinama? Ili Breše, Treviza, Kremone? Klub je 99% moj. Ne moram nikome da odgovaram osim navijačima, koji su moji partneri kroz svoje sezonske karte. Virtus je prvi, u Evroligi smo, osvojili smo kup ove godine - kakva mi je veća garancija potrebna? Nađite nekoga boljeg od mene", rekao je iskreni Italijan i poentirao:

"Neću otići iz kluba dok se ne izgradi nova arena. Jedino ako nađem prave ljude, jer klub mora da ostane u dobrim rukama. Često me zovu, čak i iz Sjedinjenih Američkih Država. Vidjećemo šta će se desiti, ako je suđeno da prodam tim, tako će biti".

