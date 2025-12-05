Nekadašnji kapiten Partizana Kevin Panter prokomentarisao je odlazak Željka Obradovića sa klupe crno-bijelih.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Barselone u petak uveče igraju protiv Crvene zvezde u 14. kolu Evrolige, a kao uvertira za taj meč organizovano je druženje prvotimaca slavnog španskog kluba i navijača, u jednom beogradskom hotelu. Košarkaši jednog od najboljih timova imali su puno razumijevanja za svoje obožavaoce, koji su željeli fotografije, autograme ili kratak razgovor.

U centru pažnje bio je Kevin Panter, bivši prvotimac crveno-bijelih i crno-bijelih, sa kojim su se fanovi najduže zadržali. Navijači su mu poručivali da obavezno ponovo obuče dres Partizana koji je nosio od 2021. do 2024. godine, na šta je bek iz Bronksa odgovarao osmijesima. Amerikanac je strpljivo pozirao, a kratko je govorio o različitim temama među kojima se našao i momenat odlaska Obradovića sa klupe crno-bijelih.

"Šta da kažem, zaista? Slažem se sa konstatacijom ljudi sa ovog druženja koji su rekli da je sve to sport. Ljudi dolaze i odlaze iz klubova, bez obzira na njihovu veličinu, to je dio posla kojim se bavimo. To je naša profesionalna sudbina, neko je ovdje tim riječima to opisao i mogu da potvrdim da je to lijepa misao", istakao je Panter, kojem nije bilo teško da dijeli autograme, potpisuje dresove, lopte i fotografije.

Vidi opis "To je naša profesionalna sudbina": Kevina Pantera pitali za Obradovićev odlazak iz Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 22 / 22

Ništa manje pažnje nije privukao Jan Veseli, takođe bivši prvotimac crno-bijelih iz Beograda, ali treba istaći da su svi igrači bili veoma raspoloženi i srdačni, uključujući kapitena Tomaša Satoranskog, snažnog Gruzina Tornikea Šengeliju, sjajnog Vila Klajburna, španskog centra Vilija Ernangomeza ili džina Jusufa Fola, koji je sa osmijehom na licu pomagao fanovima da nađu što bolji ugao za zajedničku fotografiju usljed razlike u visini.

Među košarkašima Barselone nalazio se i najmlađi član tima Nikola Kusturica, najbolji igrač kadetskog Evrobasketa iz ove godine. Budući reprezentativac Srbije ove sezone je priključen prvom timu Barselone, gdje stiče dragocjeno iskustvo u seniorskoj košarci, kao najmlađi debitant u istoriji kluba.

"Zanimljivo mi je bilo ovo iskustvo. Većinu mojih saigrača mrzi da prisustvuju ovakvim događajima, ali sam ja još mlad i navikavam se na ovakve stvari, sve mi je to novo i zanimljivo. Da, došli smo svi jer novi trener insistira da sve što radimo, radimo kao kolektiv tako da je ovog puta bila cijela ekipa dostupna za upoznavanje i razgovor", istakao je Kusturica.