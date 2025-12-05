logo
Aco Petrović prozvao Partizan: "Gledao sam sve osim njih, znate dobro razlog"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Oglasio se bivši hrvatski košarkaš i selektor Aco Petrović povodom ostavke Željka Obradovića.

Aco Petrović o Partizanu i Željku Obradoviću Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Partizan je prethodne večeri savladao Bajern (92:85) u vrlo čudnoj atmosferi u "Beogradskoj areni". Grobari su počeli da zvižde svojim igračima i sat vremena pred početak utakmice, nastavilo se to tokom svih 40 minuta meča, dok su i na kraju susreta čuli istu stvar kada su im prišli da ih pozdrave.

Razlog za to je ostavka Željka Obradovića koji je prošle nedjelje podnio ostavku, a za glavnog krivca predsjednik kluba Ostoja Mijailović optužio je igrače. Preciznije, Mijailović je prepričao razgovor sa Obradovićem i tvrdi da je trener otišao zbog toga što nije mogao da ih probudi, da ga nisu slušali i da su psovali stručni štab, što je i razlog zašto su se navijači "obrušili" na igrače crno-bijelih.

Jasno je koliko je navijačima Partizana stalo do Željka Obradovića, ali nije samo njima. Tako je i Aco Petrović, brat pokojnog Dražena Petrovića, napisao na Tviteru da samo Partizan nije gledao prethodne večeri - a razlog je svima jasan.

"Četvrtak naveče, je kao i obično, bilo veče rezervisano za gledanje utakmica Evrolige. Gledao sam sve osim Partizana i Bajerna. Razlog...", napisao je Aco Petrović okačivši fotografiju Željka Obradovića iz njegovog obraćanja, čime je jasno stavio da znanja šta mu je zasmetalo.


Inače, Aco Petrović bio je gost Partizana na utakmici protiv Crvene zvezde u okviru Evrolige u sezoni 2023/24. Tada je došao na poziv kluba i bio je pun utisaka zbog fantastične atmosfere u "Beogradskoj areni".

U odličnim je odnosima sa Željkom Obradovićem koji je bio i trener na utakmici u čast Dražena Petrovića odigranom prošle godine u Zagrebu, a koja je okupila najveće ličnosti jugoslovenske košarke. Između ostalog, vidjeli smo tamo i Divca, Kukoča, Rađu, Pešića, Bodirogu i druge.

