Oglasio se bivši hrvatski košarkaš i selektor Aco Petrović povodom ostavke Željka Obradovića.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Partizan je prethodne večeri savladao Bajern (92:85) u vrlo čudnoj atmosferi u "Beogradskoj areni". Grobari su počeli da zvižde svojim igračima i sat vremena pred početak utakmice, nastavilo se to tokom svih 40 minuta meča, dok su i na kraju susreta čuli istu stvar kada su im prišli da ih pozdrave.

Razlog za to je ostavka Željka Obradovića koji je prošle nedjelje podnio ostavku, a za glavnog krivca predsjednik kluba Ostoja Mijailović optužio je igrače. Preciznije, Mijailović je prepričao razgovor sa Obradovićem i tvrdi da je trener otišao zbog toga što nije mogao da ih probudi, da ga nisu slušali i da su psovali stručni štab, što je i razlog zašto su se navijači "obrušili" na igrače crno-bijelih.

Vidi opis Aco Petrović prozvao Partizan: "Gledao sam sve osim njih, znate dobro razlog" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 22 / 22

Jasno je koliko je navijačima Partizana stalo do Željka Obradovića, ali nije samo njima. Tako je i Aco Petrović, brat pokojnog Dražena Petrovića, napisao na Tviteru da samo Partizan nije gledao prethodne večeri - a razlog je svima jasan.

"Četvrtak naveče, je kao i obično, bilo veče rezervisano za gledanje utakmica Evrolige. Gledao sam sve osim Partizana i Bajerna. Razlog...", napisao je Aco Petrović okačivši fotografiju Željka Obradovića iz njegovog obraćanja, čime je jasno stavio da znanja šta mu je zasmetalo.

Četvrtak navečer, je kao i obično, bila večer rezervirana za gledanje utakmica Eurolige! Gledao sam sve osim Partizana i BayernaRazlogpic.twitter.com/MQa5doup3K — Aleksandar Petrović (@petrov_aco)December 5, 2025



Inače, Aco Petrović bio je gost Partizana na utakmici protiv Crvene zvezde u okviru Evrolige u sezoni 2023/24. Tada je došao na poziv kluba i bio je pun utisaka zbog fantastične atmosfere u "Beogradskoj areni".

U odličnim je odnosima sa Željkom Obradovićem koji je bio i trener na utakmici u čast Dražena Petrovića odigranom prošle godine u Zagrebu, a koja je okupila najveće ličnosti jugoslovenske košarke. Između ostalog, vidjeli smo tamo i Divca, Kukoča, Rađu, Pešića, Bodirogu i druge.