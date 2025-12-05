logo
"Zbog Željka sam došao ovdje, ali moramo dalje": Džabari Parker se oglasio o Obradovićevom odlasku

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Najveća zvijezda Partizana govorila poslije Bajerna o odlasku trenera i o tome šta čeka crno-bijele.

Džabari Parker o odlasku Obradovića Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Partizanov krilni centar Džabari Parker oglasio se poslije pobjede protiv Bajerna u prvom, napetom meču od odlaska Željka Obradovića. 

"Dobar je osjećaj pobijediti, skupili smo se i uradili posao", rekao je on nakon meča.

Upitan da komentariše sve ostalo što se dogodilo u hali, odgovorio je kratko: "Moja obaveza je da igram košarku, da budem dio tima, Partizana i zato sam ovdje"

Da li je ikad igrao u ovakvom meču? Navijači su u više navrata otvoreno navijali protiv svog tima.

"Ne, nisam nikad. Ali šta je važnije, da se fokusiramo na to ili na pobjede? Sezona mora da ide dalje. Nije srećna okolnost, trener je otišao, ali šta da radimo? Da se ne pojavimo? Moramo, jer je ovo naša strast i ovo volimo da radimo"

Da li je pričao sa trenerom Obradovićem poslije rastanka?

"Ne, ne mogu da pričam u svačije ime iz ekipe, ali ja nisam mogao da komuniciram sa njim, jer je prolazio kroz neke stvari. Ipak, podržavamo ga. On je naš trener, mora da uradi šta je najbolje za njega, ali i dalje smo tu za njega i hoćemo da se 'skupimo' za naš tim. On je čovjek zbog kojeg sam došao u Partizan. I vidjeti ga da odlazi... Ne znam šta se dogodilo, ali otišao je i pokušavaćemo da se pokažemo, to ćemo raditi", rekao je Parker.

Šta su mu saigrači rekli, kako su mu srpski saigrači rekli šta se događalo? "Ne znam," nije htio da priča o tome.

Pred Partizanom je derbi protiv Zvezde. "Znam da je veliki meč, biće intenzivno, ali moramo da uradimo šta smo danas uradili, a to je da se skupimo kao tim", dodao je Parker.

