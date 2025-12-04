Košarkaši Partizana prišli Grobarima: Odgovorili im skandiranjem Željku Obradoviću

Nakon meča Partizan - Bajern igrači željeli da slave sa navijačima, pa čuli ime bivšeg trenera crno-bijelih.

Košarkaši Partizana upisali su veliku pobjedu u prvom meču nakon odlaska Željka Obradovića. Crno-bijeli su u Beogradu savladali Bajern iz Minhena (92:85), uprkos zvižducima koje su dobijali od svojih navijača koji su povremeno i proslavljali poene njemačkog tima. Da nisu u dobrim odnosima igrači su vidjeli i na kraju meča.

Košarkaši Partizana prišli su najvatrenijim navijačima u Beogradskoj areni kako bi zajedno proslavili pobjedu, ali su umjesto riječi podrške čuli ime i prezime bivšeg trenera. Grobari su u tim momentima odlučili da skandiraju Željku Obradoviću.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Pogledajte 00:42 Igrači prišli jugu, tribina skandirala Željku Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Dok su igrači prilazili navijačima, u hali su se čuli zvižduci, a kada je tribina počela da skandira bivšem treneru vidjela se reakcija Isaka Bonge. Njemački reprezentativac pratio je ritam i učestvovao je u uzvikivanju imena i prezimena Željka Obradovića.