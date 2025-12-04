Nikad viđene scene u Areni: Košarkaš Partizana zakuca, a zvižduci Grobara još jači

Navijači Partizana neprijateljski dočekali svoj tim, a na nekoliko igrača su se posebno okomili.

Košarkaši Partizana nisu dobili lijep doček u Beogradskoj areni, na početku meča 14. kola protiv Bajerna iz Minhena. Navijači crno-bijelih su već na zagrijavanju zvižducima dočekali košarkaše, a to se nastavilo i tokom meča - prvog koji srpski predstavnik u Evroligi igra nakon odlaska Željka Obradovića.

Pored predsjednika kluba Ostoje Mijailovića i trenera Mirka Ocokoljića, navijači su salvom zvižduka častili igrače. Za razliku od košarkaša Bajerna Vladimira Lučića i Ajzee Majka, igrači u crno-bijelim dresovima nisu dočekani sa oduševljenjem, a posebno su na udaru bili Vanja Marinković, Džabari Parker i Tajrik Džouns.

Kapitenu Partizana navijači su zviždali dok je izvodio slobodna bacanja u prvoj četvrtini, Tajrik Džouns je zvižducima nagrađen za zakucavanje, a Džabari Parker za svaki potez koji je izveo. Mogli bismo da kažemo i da su ovo nikada viđene scene, jer su navijači Partizana slavili kada Tajrik Džouns promašuje i zviždali mu kada postiže poene.

Njemački reprezentativac Isak Bonga vjerovatno je jedini o kojem navijači Partizana imaju lijepo mišljenje u ovom trenutku. On nije u grupi košarkaša čije promašaje publika slavi, već se sa tribina cijeni sve što je uradio u prathosnoj sezoni. Takođe, navijačima je sigurno u mislim i njegova izjava da će napustiti klub ako Obradović ode sa mjesta trenera.