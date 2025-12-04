logo
Košarkaši Partizana izviždani: Tenzija u Areni, pogledajte kako su ih Grobari dočekali

Košarkaši Partizana izviždani: Tenzija u Areni, pogledajte kako su ih Grobari dočekali

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Navijači Partizana zvižducima su dočekali košarkaše pred meč protiv Bajerna

Navijači Partizana izviždali košarkaše Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana izviždani su u Beogradskoj areni pred meč protiv Bajerna. Zvižducima su ispraćeni jedan po jedan sa zagrijavanja, a onda su sa svih strana dvorane odjeknuli još jači povici protiv njih kada su timski izašli na parket, pola sata pred meč.

Navijači crno-bijelih istakli su poruke podrške Željku Obradoviću nakon što je prije osam dana napustio klub, a uz pogrdne povike na račun predsjednika kluba Ostoje Mijailovića, zvižducima su dočekali i košarkaše crno-bijelih.

Pogledajte njihov izlazak iz tunela: 

Pogledajte

00:19
Zvižduci za igrače
Izvor: MONDO/Nikola Lalović
Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Poznato je da su postojali veliki problemi u svlačionici i na terenu pred odlazak Obradovića, o kojima su govorili i bivši trener i predsjednik kluba. Ostoja Mijailović najavio je rješavanje tog problema, a navijači su im sada uputili najsnažnije zvižduke godinama unazad.

"Igrači, izdali ste Željka, sram vas bilo", bila je jedna od poruka navijača na engleskom jeziku, uz slike Željka Obradovića, isticane na svim tribinama. 

