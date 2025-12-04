"Partizan će biti pod lupom": Hitno saopštenje crno-bijelih pred meč sa Bajernom

Crno-bijeli se oglasili nekoliko sati pred meč sa Bajernom u 14. kolu Evrolige.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

KK Partizan se oglasio saopštenjem pred utakmicu 14. kola Evrolige sa Bajernom koja je na programu od 20.45 u Beogradskoj areni. Kako se navodi, crno-bijeli su dobili upozorenje da će ovaj meč biti pod posebnom prismotrom i apeluju na navijače da ne rizikuju nove kazne.

Saopštenje Partizana prenosimo u cijelosti:

"KK Partizan Mozzart Bet je tokom poslednjih dana primio nekoliko upozorenja da će večerašnja utakmica protiv Bajerna biti pod posebnom lupom kako Evrolige, tako i kompletne evropske košarkaške javnosti!

Klub je i tokom aktuelne sezone imao istoriju kažnjavanja zbog neprimjerenih stvari u dvorani, stoga se ovog puta obraća navijačima da u dvorani ne zaborave koliko truda je uloženo u dobijanje evroligaške licence i koliku štetu bi nepromišljeni i neodgovorni potezi mogli da naprave.

U danima kada su emocije snažne, lako se pomuti razum i učini gest koji potom ima nesagledive posledice. Za dobrobit Partizana, pozivaju se navijači da svoje emocije nipošto ne ispoljavaju kroz bilo kakav vid agresije", navodi se u saopštenju.

Pogledajte 05:00 Mirko Ocokoljić na treningu pred Partizan Bajern Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!