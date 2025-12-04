Počinje era poslije Željka Obradovića: Sve o meču Partizan - Bajern

Košarkaši Partizana ne dočekuju Bajern u sjajnom raspoloženju, ali ni rival ne može da se pohvali trenutnom formom.

KK Partizan kreće novu eru poslije odaska Željka Obradovića protiv minhenskog Bajerna u četvrtak od 20.45, a utakmica se igra u okviru 14. kola Evrolige. Nakon nimalo prijatnih dešavanja u Humskoj proteklih sedam dana, biće zanimljivo vidjeti kakva će biti reakcija igrača, ali i navijača.

Crno-bijeli su trenutno 18. na tabeli Evrolige sa skorom 9-4, dok Bavarci imaju pobjedu više i bolje su plasirani za dvije pozicije. Njemački tim je u lošoj seriji i vezao je četiri uzastopna poraza, dok je Partizan u sličnoj situaciji i zabilježio je tri uzastopna neuspjeha.

Prenos će biti obezbjeđen na Arena sport Premum 2 kanalu.

Partizan sa privremenim trenerom

Partizan će sa klupe predvoditi Mirko Ocokoljić, dok crno-bijeli ne pronađu dugoročno rješenje na klupi. "Pokušavamo da neke stvari riješimo na što bolji način, da budemo konstantni, da ne igramo jednu četvrtinu, da budemo dobri tokom cijele utakmice, da energija bude mnogo bolja od početka utakmice... Dakle, te neke osnovne stvari. Oni što bih volio je da ničije lopte i svaki skok završi kod nas, u našim rukama", rekao je Ocokoljić pred meč sa Bajernom i dodao:

"Igrači shvataju šta se dešava, da fokus na košarku mora da se vrati i da borbom na terenu moraju da povrate povjerenje svih ljudi koji dolaze na utakmice. Mislim da im je dobar voljni momenat. Naravno, bilo je za očekivati njihovu reakciju, vide šta se dešava i pričali smo o tome naravno. Stvari se rešavaju na parketu, pričali smo o tome. Povjerenje navijača mogu da vrate samo rezultatima i borbom, to će jedino da vrati poverenje, ništa drugo".

Gordon Herbert očekuje krcatu Arenu

Trener Bavaraca Gordon Herbert očekuje paklenu atmosferu u Beogradu i kaže da će mu ostavka Željka Obradovića otežati posao. Kanadski stručnjak se vratio na klupu Bajerna posle bolesti, što može biti veliki podstrek za njegove igrače.

"Kao i uvijek u Beogradu, prvo što moramo da uradimo jeste da se nosimo sa atmosferom i svakako promijenjenim scenarijem nakon ostavke trenera Obradovića", kaže trener Herbert i dodaje:

"To znači da moramo da vodimo računa o lopti u napadu i da kontrolišemo tempo igre kako Partizan ne bi mogao da pokaže svoj veliki talenat. Ključ će biti skokovi", naveo je trener Bavaraca koji se vratio na klupu poslije pauze zbog bolesti.

Da li će navijači podržati igrače?

Nepoznanica je u kolikom broju će navijači Partizana ispratiti meč sa Bajernom, ali utisak je da bura polako jenjava. Da li će 20.000 ili pet hiljada bodriti crno-bijele, vidjećemo za par sati, a kapiten Vanja Marinković očekuje veliku podršku sa tribina.

"Očekujem punu halu i da navijači navijaju kao što su to radili do sada. Nadam se da će sve proći kao treba".