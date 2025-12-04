Cijela Arena podigla slike Željka Obradovića: Navijači podržali trenera i izviždali sve crno-bijele

Navijači Partizana podržali Željka Obradovića slikama i transparentima, dok su igračima crno-bijelih zviždali i uvredljivo skandirali i tokom igre.

Navijači Partizana podigli su postere Željka Obradovića pred početak meča protiv Bajerna. Sve uoči meča protiče u znaku bivšeg trenera crno-bijelih, koji je napustio klub poslije četiri i po godine u veoma napetim okolnostima.

Na svim stranama dvorane istaknute su slike Željka Obradovića, transparenti i parole, među kojima je najveća ona koju su istakli Grobari: "Svi smo mi Željko".

Sa druge strane, košarkaši Partizana dočekani su na terenu zvižducima i uz uvrede, kao što je bilo uvreda i na račun predsjednika kluba Ostoje Mijailovića. Pogledajte kako su zvižducima dočekani košarkaši crno-bijelih.

Himna Partizana, šalovi, slike i transparent Željko Obradović

Utakmica je počela boljom igrom Bajerna, koji je postigao prve tri trojke bez promašaja, a onda je kapiten crno-bijelih Vanja Marinković stao na liniju penala i dobio zaglušujuće zvižduke, kao da igra na gostujućem terenu.

