Teško veče crno-bijelih upravo je postalo još teže
Mučno veče KK Partizan postalo je još teže u toku prve četvrtine utakmice protiv Bajerna, kada je Aleksej Pokuševski zadobio po svemu sudeći ozbiljnu povredu.
Trpio je toliki bol u trenutku da je pozvao i doktore Bajerna da mu pomognu dok ne dođe doktor Partizana Moma Jakovljević. Potom je iznijet na rukama saigrača.
Katastrofa za Partizan u Areni: Pokuševski zvao i doktore Bajerna da mu pomognu
Košarkaši Partizana dočekani su zvižducima, navijači nisu slavili, već negodovali poslije njihovih koševa, dok su jedini aplauze dobili bivši igrači crno-bijelih u Bajernu, Vladimir Lučić i Ajzeja Majk. Grobari su vrijeđali i predsjednika Partizana Ostoju Mijailovića, a na početku meča istakli su slike sa likom Željka Obradovića preko čitave dvorane.
Pogledajte snimak povrede Alekseja Pokuševskog: