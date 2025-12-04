Katastrofa za Partizan u Areni: Pokuševski zvao i doktore Bajerna da mu pomognu

Teško veče crno-bijelih upravo je postalo još teže

Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Aleksej Pokuševski doživio je po svemu sudeći ozbiljnu pofredu u prvoj četvrtini utakmice protiv Bajerna.

Mučno veče KK Partizan postalo je još teže u toku prve četvrtine utakmice protiv Bajerna, kada je Aleksej Pokuševski zadobio po svemu sudeći ozbiljnu povredu.

Trpio je toliki bol u trenutku da je pozvao i doktore Bajerna da mu pomognu dok ne dođe doktor Partizana Moma Jakovljević. Potom je iznijet na rukama saigrača.

Košarkaši Partizana dočekani su zvižducima, navijači nisu slavili, već negodovali poslije njihovih koševa, dok su jedini aplauze dobili bivši igrači crno-bijelih u Bajernu, Vladimir Lučić i Ajzeja Majk. Grobari su vrijeđali i predsjednika Partizana Ostoju Mijailovića, a na početku meča istakli su slike sa likom Željka Obradovića preko čitave dvorane.

Pogledajte snimak povrede Alekseja Pokuševskog: