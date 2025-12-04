Sin Željka Obradovića gleda Partizan u Areni: Došao sa kumom na prvi meč poslije očevog odlaska

Nakon odlaska Željka Obradovića iz Partizana, njegov sin Đorđe stigao je da gleda crno-bijele protiv Bajerna.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana igraju prvi meč nakon odlaska Željka Obradovića iz kluba, a meč protiv Bajerna iz prvog reda u hali gledaju doskorašnji pomoćni trener Vlada Androić i sin najtrofejnijeg evropskog trenera svih vremena. Đorđe Obradović posmatra meč koji crno-bijeli igraju u okviru 14. kola Evrolige, a sjedi na mjestima koja je svojevremeno pominjao i Željko - kada je govorio da je za porodicu i prijatelje kupio sezonske karte.

Đorđe Obradović i Vlada Androić srdačno su se pozdravili pred početak meča, dok su navijači Partizana zviždali svima osim Željku Obradoviću i Isaku Bongi. Skandiralo se protiv Ostoje Mijailovića, zviždalo Mirku Ocokoljiću i slavio se promašaj igrača Partizana tokom meča protiv Bajerna, a svi u hali davali su bezrezervnu podršku Željku Obradoviću.

Naravno, najtrofejniji evropski trener nije se pojavio u Beogradskoj areni na prvoj utakmici nakon što je napustio klub, ali su zato tu bili njegov sin i njegov kum. Vladimir Androić je godinama među najbližim prijateljima Željka Obradovića, a već dugo njih dvojica sarađuju - još od početka mandata u Fenerbahčeu, sa kojim su osvojili evropsku titulu. Androić je napustio klub nakon što je Obradović podnio ostavku.