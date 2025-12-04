Partizan pobijedio uz zvižduke Grobara!

Crno-bijeli savladali Bajern u napetoj večeri u Beogradskoj areni. Tajrik Džouns i Duejn Vašington vodili do važnog trijumfa nakon zvižduka na svoj račun, u hali koja je klicala Željku Obradoviću.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana ostvarili su važnu pobjedu protiv Bajerna 92:85, u prvoj utakmici bez Željka Obradovića. U večeri u kojoj su navijači crno-bijelih zvižducima dočekali Partizanove košarkaše, a potom negodovali kada su davali koševe, ekipa je pod vođstvom Mirka Ocokoljića pokazala reakciju na veliki stres od odlaska Željka Obradovića prošle srijede.

Pod velikim pritiskom i u situaciji u kojoj Partizan nikad nije igrao, crno-bijeli su imali u svom timu raspucane Tajrika Džounsa (21 poen), koji je odigrao meč sezone, i Duejna Vašingtona, strijelca 22 poena uz sjajan šut za tri 5/6. Zajedno sa njima, ogroman doprinos trijumfu dao je i plejmejker Nik Kalates, na obje strane terena, jer je ubacio devet poena (jednu trojku iz četiri pokušaja), upisao četiri skoka, podijelio četiri asistencije, ali se njegov učinak ne može vidjeti samo kroz brojeve.

Partizan je ovim trijumfom stigao do skora 5-9 pred "vječiti derbi" narednog petka protiv Crvene zvezde, koju će takođe ugostiti na domaćem terenu. Ove večeri, taj domaći teren nije bio prednost u većem dijelu meča, jer su i igrači i trener Ocokoljić dočekani zvižducima, vrijeđan je predsjednik Partizana Ostoja Mijailović koji nije bio u dvorani, a na početku utakmice u prvom planu je bio oproštaj navijača od Željka Obradovića, čiji je lik bio na slikama i transparentima na svim tribinama.

Bajern je koristio tu haotičnu situaciju i imao prednost do poluvremena, a onda je trio Kalates - Vašington - Džouns uz podršku ostatka tima izazvao veću energiju svih saigrača i nanio Bajernu peti uzastopni poraz.

Teška povreda Alekseja Pokuševskog?

Krilni košarkaš Partizana pao je u prvoj četvrtini na parket i odmah pozvao i doktora crno-bijelih Momu Jakovljevića i doktore sa klupe Bajerna. Nije mogao sam da ode sa terena, a povreda je djelovala zlokobno, jer nije bio u kontaktu, već se povrijedio sam pri doskoku.