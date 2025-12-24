Beron prvi put o čuvenim koracima protiv Partizana: Samo jedno mu je bilo u glavi

Američki bek Bili Beron sumirao je jednu od najkontroveznijih utakmica u srpskoj košarci.

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Bili Beron po prvi put je govorio o čuvenom "trokoraku" u finalu Superlige Srbije 2019. godine protiv Partizana, kada je na nepropisan način donio veliko slavlje crveno-bijelima. Američki bek je odmah bio svjestan šta je uradio, ali sudija se nije oglasio, a njemu je pao kamen sa srca.

Ovaj detalj se često prepričava tokom navijačkih prepucavanja, a sada je Beron otkrio šta je proživljavio u momentima najveće drame.

"To je bilo načudnije, sjećam se kad sam spustio loptu za jedan poen i vidite me kako spuštam glavu i ja sam kao: 'još jedan', jer iskreno bio sam spreman da se vratim kući. Sezona je bila gotova, moja žena je bila trudna. Bio sam u fazonu: 'Moraš ovo da završiš i vuci se kući'.To je ono čega se sjećam i o čemu razmišljam kada idem za pobjedu.Smešno je, kada sam vidio Jankovića prije nekoliko mjeseci u akademiji, bio je ovdje iz drugog razloga, ali sreo sam ga", podsetio se Beron u podkastu "Flouter", a upravo je Janković bio najbliži svjedok njegovog prodora ka košu:

"Samo sam nosio loptu i nastavio dalje. Spustio sam loptu, stajao sam sekund, onda kao: 'O, s****', nisam čuo zvižduk, nisam čuo ništa. Onda sam pomislio, moramo da idemo odavdje dođavola. Znao sam zašto su navijači bijesni. Znam da se mnogo ljudi naljutilo, ali bilo je to kul iskustvo. Otišli smo da proslavimo sa navijačima na Kalemegdan, išao sam peške do Skadarlije gdje sam živio, svratio sam u jednu poslastičarnicu, uzeo sladoled, a u drugoj ruci mi je bio trofej. Sezona je bila dobra, a taj sladoled je imao poseban ukus", zaključio je Beron. Pamti se da je odmah izletio sa terena u svlačionicu, znajući da će uslijediti haos...

Umalo završio u Partizanu

Kada je završio epizodu u Zenitu postojala je šansa da obuče dres Partizana. "Sjećam se da je izbio rat u Rusiji, bilo je slično kao koronavirus... Trebalo je da igramo sa Barselonom i svi su pričali o tome kako smo na putu da osvojimo Evroligu, a sutradan svi stranci sjede kod mene kući i pričaju kako treba što prije otići iz Rusije. Mislio sam da ću igrati za Zenit do kraja karijere, sve je bilo dobro, igrao sam super i imali šansu za osvajanje Evrolige... Odjednom se postavlja toliko pitanja i iz Sankt Peterburga odlazim u Finsku na aerodromu dobijam poziv i javljaju mi da Partizan hoće da preuzme moj ugovor. Agent me je pitao da li si zainteresovan? Rekao sam, naravno da sam zainteresovan. Želim da igram košarku. Želim. Pored toga, imam porodicu koju moram da izdržavam. Naravno. Ako mogu da igram košarku i ako mogu da zaradim, a oni mogu odmah da preuzmu moj ugovor, jer u tom trenutku sam na aerodromu u Finskoj da letim kući i da budem u fazonu, ne znam šta ću da radim, a ne znam ni da li se vraćam u Zenit, a imam porodičnu podršku i zarađujem solidnu količinu novca",

Beron nije stigao u Beograd, iako je imao želju. "Dakle, želiš da zaradiš taj novac i želiš da igraš košarku i želio sam da unaprijedim svoju karijeru. Pa sam razmišljao, čovječe, ako mogu da pomognem Partizanu da osvoji Evrokup i ode u Evroligu, to bi vjerovatno bilo prilično dobro za moju karijeru. Pa sam rekao, da, otvoren sam za to. Ali onda je on, znate, Miško mi se javio i u osnovi rekao da me Zenit neće pustiti. Nije se radilo o izdaji Crvene zvezde, već o tome, hej, moram da nastavim da igram košarku i očigledno, znate, da zarađujem novac", rekao je Amerikanac.