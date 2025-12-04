"Ako ovako budemo igrali...": Žarko Paspalj se oglasio poslije prvog meča u Partizanu

Novi sportski direktor Partizana emotivno pratio prvi meč kraj klupe crno-bijelih

Izvor: MN PRESS

Novi sportski direktor Partizana Žarko Paspalj izašao je pred novinare poslije pobjede protiv Bajerna i prošao kraj njih uz samo jednu rečenicu: "Ako ovako budemo igrali, ostavljam cigare".

Nije Žarko Paspalj mogao da sjedi na svom mjestu kraj klupe od uzbuđenja i napetosti, dok su crno-bijeli pod vođstvom trenera Mirka Ocokoljića u drugom dijelu meča slamali i na kraju slomili Bajern.

Tajrik Džouns odigrao je meč sezone sa 21 poenom, Duejn Vašington bio je prvi strijelac tima sa 22 i sa pet ubačenih trojki iz šest pokušaja, a Nik Kalates bio je "mozak" ekipe, sa devet poena, četiri skoka i četiri asistencije.

Crno-bijeli poslije ovog trijumfa imaju evroligaški skor 5-9 i bolju situaciju na tabeli pred "vječiti derbi" protiv Crvene zvezde.