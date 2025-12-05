"Objasnio mi je Lučić, znam kakva je situacija": NBA as znao da će ga haos dočekati u Partizanovoj hali

Košarkaš Bajern Minhena i nekadašnji NBA as Spenser Dinvidi spremno je dočekao gostovanje u Beogradu.

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Košarkaši Bajerna poraženi su u Beogradskoj areni, u jednoj od najčudnijih utakmica koje je Partizan odigrao u istoriji. Crno-bijeli su pobijedili prvi meč nakon odlaska Željka Obradovića, navijači su zviždali igračima Partizana i podržavali njemački tim, a Spenser Dinvidi osjetio je atmosferu kakvu nikada ranije nije.

Iako su ga u Minhenu pripremali za Beogradsku arenu, tek je na licu mjesta vidio kako to izgleda. Zahvalio se Vladimir Lučiću i prokomentarisao 20.000 ljudi koji su bili na tribinama.

"Saigrači su mi sve objasnili, možete da vidite uticaj toga večeras. Očigledno ne znam jezik, ne znam šta se skandiralo i pričalo, svaki put kada imate 20.000 ljudi na jednom mjestu, kada su svi zajedno i podržavaju tim i jednu osobu,... Pokazuje koliko ste velika osoba", rekao je Dinvidi i posebno prokomentarisao odnos sa kapitenom Vladimirom Lučićem: "On je čvrst, veteran. Igrač koji mi je objašnjavao sve, hvala mu za sve".

Spenser Dinvidi je ponovio ono što američki košarkaši često ističu u prvi plan - ovakvih mečeva nema u SAD, iako NBA liga važi za kvalitetniju. Atmosfera na utakmicama je drugačija, navijači u Evropi imaju više strasti, a Dinvidi je to poredio sa plesom.

"Prije svega, razočarani smo jer smo izgubili. Znam navijače i znam da će grad uraditi mnogo zbog promjene trenera, posebno koliko je on bio uticajan. Što se tiče atmosfere i svih, navijači su kohezivni i daju svima šansu. Bilo je nevjerovatno, moram to da kažem. Ovakve stvari se ne viđaju u Sjedinjenim Američkim Državama. Bilo je kul. Mislim da je intezitet visok, to je kul, drugačije je od NBA, drugačija je košarka. Kao ples, može salsa, može balet. Neko može oba, neko samo jedno... Nije nivo niži od NBA, samo je drugačiji skroz stil", rekao je Spenser Dinvidi.

Američki košarkaš upitan je i da li je pred početak tekuće sezone bio u pregovorima sa nekim srpskim timom, jer su i Partizan i Crvena zvezda stidljivo pominjali kao kandidati za njegov potpis. Nismo saznali detalje o tome, jer Spenser nije bio raspoložen za priču o drugim timovima.

"Moj agent mi je rekao da se mnogo timova raspitivalo, ali srećan sam što sam u Bajernu. Zabavno je istraživati sve oko Evrolige ove sezone", zaključio je Amerikanac, koji tokom ljeta očigledno nije previše razmišljao o Evropi, već je prepustio menadžerima da donesu najbolju odluku.