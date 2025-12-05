Bonga odbio da govori o Željku Obradoviću: "Sljedeće pitanje, molim vas"

Jedini košarkaš Partizana koji nije dobio zvižduke oglasio se poslije meča.

Izvor: Oryk HAIST / imago sportfotodienst / Profimedia

Krilni košarkaš Partizana Isak Bonga bio je vjerovatno jedini koji nije dočekan zvižducima u Beogradskoj areni protiv Bajerna. Pretpostavka je da je to zato što je u prethodnim danima bilo vijesti da je spreman da ode iz kluba ako ode Željko Obradović, čije su ime navijači skandirali i prije i poslije meča.

Nakon utakmice, Bonga je bio upitan za to, ali nije htio da odgovori.

Da li je tačno da si rekao da ćeš otići ako Željko Obradović ode?

"Sljedeće pitanje, molim", kazao je Bonga.

Kako ocjenjuješ svoj odnos i saradnju sa Obradovićem u prethodnih godinu i po?

"Sledeće pitanje, molim vas", dodao je on.

Ono o čemu jeste htio da priča bio je meč i reakcija ekipe na napeti trenutak, u kojem je ekipa dočekana zvižducima i uvredama, a u toku meča su navijači Partizana navijali protiv nje.

"Pokušavamo da se fokusiramo na ono što bi trebalo da radimo. Trebalo bi da pokušavamo da pobjeđujemo u mečevima. Ovo je bio korak napred ka glavnom cilju - pobjeđivanju i mislim da sam srećan zbog toga. Tačnije, ne mislim, već jesam srećan jer smo ostvarili taj cilj"

"Najvažnije je da pobjeđujemo"

"Najvažnije je da pobjeđujemo, bez obzira na to šta se događa mimo nas. Moramo da ostanemo zajedno i da pokušavamo da trijumfujemo".

Kako se osjećao kada je bio jedini igrač kome nisu zviždali?

"To nije loša stvar, ali bez obzira na to šta se događa i na to da li navijaju za nas, najvažnije je to da sam bio u stanju da se fokusiram na igru, kao i cijeli tim. Mislim da je dobra stvar da smo pobijedili, kao što sam rekao"

Bio je upitan i za to kako su se sve okolnosti poslije odlaska Željka Obradovića odrazile na tim?

"Nije lako, ali trudimo se da kontrolišemo ono što možemo. Šta god da se ostalo dogodi, dogodiće se", dodao je Bonga.