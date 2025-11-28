Ako ode Željko ide i Isak Bonga: Nijemac obavijestio crno-bijele, tri kluba ga žele

Isak Bonga je prema navodima grčkih medija obavijestio Partizan da želi da napusti klub ako Željko Obradović napusti ekipu.

Nakon što je Željko Obradović ponudio ostavku na mjesto trenera Partizana, sada je klub obaviješten da i Isak Bonga želi da ide. Kako navodi grčki portal "Sport 24" njemački reprezentativac je spreman da napusti klub ukoliko uprava ne ubijedi Obradovića da ostane na klupi.

Bonga je bio MVP finala Eurobasketa, sa Njemačkom je osvojio zlato na Evropskom prvenstvu, a u i nakon prošle sezone postojalo je veliko interesovanje za njega. Nekoliko evroligaških klubova je htjelo da ga potpiše, ali je on ipak potpisao novi ugovor.

Ove sezone u Evroligi za Partizan prosječno bilježi 8,2 poena, 5,4 skoka i 1,2 asistencije, a prema navodima grčkih izvora tri kluba prate situaciju i spremni su da ga dovedu.

U pitanju su Real Madrid, Fenerbahče i Olimpija Milano. Razumljivo je da mu nakon sjajno odigranog Eurobasketa cijena nije pala i da ga iako igra slabije nego za Njemačku i dalje žele klubovi sa najvećim ambciijama.