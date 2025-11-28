Žarko Paspalj zamijeniće Zorana Savića koji je u petak dobio otkaz.

Izvor: MN PRESS

Legendarni košarkaš Žarko Paspalj novi je sportski direktor Partizana, javlja "Sportal". Samo nekoliko sati od sjednice crno-bijelih na kojoj je uručen otkaz Zoranu Saviću, stiže vijest da će nekadašnji as crno-bijelih preuzeti tu ulogu. Iako su se Novica Veličković i Milenko Tepić spominjali kao kandidati, odluka je pala da to bude Paspalj.

Sada ostaje da se vidi da li će Željko Obradović povući ostavku, a sve ćemo saznati nakon sastanka koji je zakazan za subotu od 11 časova. Da li će biti još promjena u rukovodstvu vidjećemo, ali je jasno i glasno za sada samo Obradović preuzeo odgovornost za krizu koja traje već neko vrijeme.

Žarko Paspalj - legenda crno-bijelih

Vidi opis Žarko Paspalj novi sportski direktor Partizana: Legenda se vraća u Humsku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Paspalj je za Partizan igrao od 1986. godine do 1989. Potom je otišao u NBA ligu, da bi se nakon toga vratio u Partizan. Igrao je još za Olimpijakos, Panatinaikos, Panionios, Pariz Rasing, Aris i karijeru je završio u Virtusu iz Bolonje. Sa crno-bijelima je osvojio titulu prvaka Jugoslavije u sezoni 1986/1987, kao i Kup Jugoslavije.