© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Žarko Paspalj novi sportski direktor Partizana: Legenda se vraća u Humsku

Žarko Paspalj novi sportski direktor Partizana: Legenda se vraća u Humsku

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Žarko Paspalj zamijeniće Zorana Savića koji je u petak dobio otkaz.

Žarko Paspalj novi sportski direktor Partizana Izvor: MN PRESS

Legendarni košarkaš Žarko Paspalj novi je sportski direktor Partizana, javlja "Sportal". Samo nekoliko sati od sjednice crno-bijelih na kojoj je uručen otkaz Zoranu Saviću, stiže vijest da će nekadašnji as crno-bijelih preuzeti tu ulogu. Iako su se Novica Veličković i Milenko Tepić spominjali kao kandidati, odluka je pala da to bude Paspalj.

Sada ostaje da se vidi da li će Željko Obradović povući ostavku, a sve ćemo saznati nakon sastanka koji je zakazan za subotu od 11 časova. Da li će biti još promjena u rukovodstvu vidjećemo, ali je jasno i glasno za sada samo Obradović preuzeo odgovornost za krizu koja traje već neko vrijeme.

Žarko Paspalj - legenda crno-bijelih

Paspalj je za Partizan igrao od 1986. godine do 1989. Potom je otišao u NBA ligu, da bi se nakon toga vratio u Partizan. Igrao je još za Olimpijakos, Panatinaikos, Panionios, Pariz Rasing, Aris i karijeru je završio u Virtusu iz Bolonje. Sa crno-bijelima je osvojio titulu prvaka Jugoslavije u sezoni 1986/1987, kao i Kup Jugoslavije.

Tagovi

Žarko Paspalj KK Partizan

