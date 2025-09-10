Legendarni Žarko Paspalj govorio je o temi koja intrigira srpsku javnost.

Izvor: MN PRESS

Košarkaška reprezentacije Srbije doživjela je debakl na Eurobasketu gdje je važila za jednog od glavnih favorita za osvajanje zlatne medalje. Drugo Evropsko prvenstvo zaredom su eliminisani u osmini finala, pa je jasno da je vrijeme za korijenite promjene u srpskoj košarci. Selektoru Svetislavu Pešiću uskoro ističe ugovor i izvjesno je da će uskoro dobiti nasljednika. Legendarni Žarko Paspalj je još jednom postavio važno pitanje košarkaškoj javnosti koja više ne gleda tako bojažljivo na stranca u reprezentaciji.

Od 24 tima na evropskoj smotri, naturalizovane igrače u svom timu nisu imale samo Srbija, Litvanija i Letonija.

"To treba da se uzme u razmatranje. Niko ne voli strance u timu, što znači ako ti je produkcija tvojih igrača više nego dovoljna kao što je nekada bila, onda što bi pričali o strancu. Zašto stranac? Iz prostog razloga. Imaš 24 tima, od 24 tima imaš 23 koji imaju strance. Litvanija nema. Tvoje lično razmišljanje je da li ćeš da ga koristiš ili nećeš da ga koristiš, ali to je tvoje pravo, FIBA je to dozvolila", rekao je Paspalj gostujući na televiziji "UNA".

Vidi opis "Kuku meni, daj stranca": Žarko Paspalj ima nepopularno mišljenje, Zvezda i Partizan su mu glavni adut Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Zašto Srbi uporno odbacuju ovu ideju? "Ako je taj momak dobro izabran i treneru po volji i da će da dolazi na akcije reprezentacije i da će da bude tu, ja stvarno ne vidim ništa loše. Ako neko misli da će to da promijeni našu ljubav ili naš odnos prema košarci, onda neka ide da gleda utakmice Partizana i Zvezde. Volimo strance ako ostane dvije godine, kao da je naš. To toliko nema smisla. Razmišljate o tome, ne mora to da bude sutra. Da ne dođemo do toga, kuku meni, daj stranca", rekao je legendarni as.

Paspalj se vraća u prošlost i podsjeća na to kako je Košarkaški savez nekada imao stručni savjet i smatra da je njegovo ukidanje najveća greška.

"Svi bi mi voljeli da vidimo reprezentaciju mladih momaka, sad treba razmisliti koji je sljedeći potez. To je generacija koja je osvojila 9. mjesto na Kritu. Jedan od njih je Topić, na tih 5 klinaca treba da nam se bazira reprezentacija. Ti momci će za godinu dana u Americi biti dobri igrači. Ključan je dobar kontakt. Najveća greška je što je ukinut stručni savjet", rekao je Paspalj.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:07 Svetislav Pešić napustio hotel Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)