Španci opleli po Srbiji: "Prokletstvo Nikole Jokića"

Španski "As" napisao je dugačak i vrlo kritičan tekst o Nikoli Jokiću, reprezentaciji Srbije i njihovom izdanju na Eurobasketu.

"Prokletstvo Nikole Jokića" naslov je teksta poznatog španskog lista "As" o Srbiji i njenom najboljem košarkašu na Eurobasketu.

"Tri godine kasnije, istorija se ponovila i Srbija je poražena u osmini finala. Nikola Jokić i dalje nije osvojio medalju sa Eurobasketa. Nešto definitivno nije u redu sa Nikolom Jokićem i Eurobasketom. Najbolji na svijetu moraće da živi sa neočekivanom rupom u biografiji. Ništa, krompir, na Evropskom prvenstvu. Nema medalju, a nema sljedeće šanse do 2029. godine u Španiji. Tada će imati 34 godine, a četiri godine su u košarci cijeli život", navodi se u tekstu.

Navodi autor teksta da su brojke Nikole Jokića skoro pa nemoguće, navodi se šta je sve postigao u karijeri i kakve je ugovore potpisivao i tek će ih potpisati. Ističe se i da ima dvije medalje na Olimpijskim igrama, ali...

"Ono što Jokiću nedostaje i nastaviće da mu nedostaje makar do 34. godine je medalja na Eurobasketu. Ovo mu je drugi put da mu se ovo dešava. Bio je 11. septembar 2022. godine kada je Srbija izgubila osminu finala od Italije 94:86. Tri godine kasnije 6. septembra tim sa Balkana koji je bio favorit za osvajanje zlata je izgubio opet na skoro identičan način. Opet su izgubili u osmini finala uprkos svim očekivanjima", navodi se u tekstu.

Španci ističu da je upravo šut Elijasa Valtonena preko Nikole Jokića odlučio utakmicu, a navode i da je imao sjajnu statistiku. U Berlinu je 2022. prosječno imao 21,78 poena, 10 skokova i 4,3 asistencije, a protiv Italije je dao 32 poena uz 13 skokova i 4 asistencije. Sada je prosječno davao 22,3 poena uz 9 skokova i 4,2 asistencije, a Fincima je uu 33 poena dodao 8 skokova i 3 dodavanja.

"Ovo je bilo još jedno monumentalno razočarenje za zemlju koja otkako se zove Srbija ima iznenađujuće malo uspjeha. Jedine medalje su srebra iz 2009. i 2017, uz samo četiri polufinala. Sada se ispostavilo da je povreda Bogdana Bogdanovića katastrofalna. "Velika trojka" koja je trebalo da skrši protivnike na putu do znata je izgubila jednog člana i konstantno nije bila kompletna. Vasilije Micić je došao šokiran, sa povredom i bez ritma i fizičke spreme poslije ružne NBA epizode. Bio je daleko od najboljeg igrača Evrolige. Bez Bogdanovića, sa lošijom verzijom Micića i povredama i virusima koji su se javljali na dnevnom nivou, uz loše partije Milutinova i Gudurića favorit je prvo postao samo jedan od favorita i na kraju je ispao u osmini finala. Bila je to katastrofa, za Srbiju i za Jokića koji i dalje ima neobjašnjivu rupu u biografiji", zaključuje se u tekstu španskog "Asa".

