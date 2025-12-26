logo
Jokić nije htio sebe da hvali, a onda je došao Adelman: "Ljudi moji, ovo je najbolji na svijetu"

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Lijepe riječi trenera Denvera Dejvida Adelmana o Nikoli Jokiću poslije pobjede nad Minesotom.

Dejvid Adelman o Nikoli Jokiću Izvor: DNVR Sports/Youtube/Printscreen

Nikola Jokić uopšte nije htio sam sebe da hvali nakon istorijske utakmice i pobjede Denvera protiv Minesote (142:138) poslije produžetka. Nakon što je zabilježio tripl-dabl sa 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija, Jokić je svoju partiju opisao samo kao "dobru", dok je s druge strane njegov trener Dejvid Adelman egzaltiran došao na konferenciju za medije.

"Za 20 godina će opet puštati ovu utakmicu na TV-u, ja ću otvoriti pivo i uživati", rekao je trener Adelman poslije meča, vidno raspoložen poslije velike pobjede nad Denverom: "Neke druge kada vidim ću samo da prebacim kanal ha-ha".


Adelman je svjestan da je Jokić prethodno bio kritikovan što je u nedavnom tesnom porazu protiv Dalasa odigrao za Votsona u ugao, koji je promašio šut za pobjedu, tako da je trener imao "obračun" i sa onima koji sumnjaju u Somborčeve procjene. Smatra da iako je odlučio da ne šutira u toj akciji, odabrao pravi potez.

"Odigrao je najbolju akciju svaki put. Čuo sam i od prijatelja ono da je trebalo da šutira. Večeras je birao najbolje rješenje iz akcije u akciju, a promašivali su i drugi. Njegova statistika je na kraju luda jer uvijek bira najbolje rješenje. Igraš u pravom ritmu, svaki put biraš najbolje rješenje, tako da sam jako ponosan na njega. Samo, nemoj da se umoriš", rekao je Adelman koji je imao samo riječi hvale za svog lidera.

"Ovo je najbolji igrač na svijetu, ljudi. To je poruka. Ovo je nev,erovatno šta radi svake noći. Važno je za košarku, važno je za trenera šta Jokić radi", naglasio je Adelman istakavši da je ovo jedna od najboljih utakmica koje je gledao.

Nikola Jokić dao 56 poena
Izvor: NBA

Podsjetimo, Denver ostaje na trećem mestu Zapada sa skorom 22-8, iza Oklahome i San Antonija.

Tagovi

Dejvid Adelman Nikola Jokić košarka NBA liga

