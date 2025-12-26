Pogledajte istorijsku partiju Nikole Jokića: Tripl-dabl sa 56 poena, a šutirao 37/44 za noć

Najbolji potezi Nikole Jokića u istorijskoj partiji u pobjedi Denvera protiv Minesote.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić odigrao je jednu od najboljih partija u istoriji NBA lige. Nikada do sada nisu viđene brojke poput onih koje je ostvario prethodne noći u pobjedi nad Minesotom poslije produžetka (142:138), tako da je navijačima Nagetsa uljepšao Božić.

Jokić je upisao 15. tripl-dabl u sezoni i to sa 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija, a najbolje poteze NBA liga uspjela je da sažme u nešto manje od pet minuta "hajlajtsa".

Uživajte u njima:

Nikola Jokić dao 56 poena Izvor: NBA

Ono što je daleko najnevjerovatnije u njegovoj statistici je da je promašio samo sedam šuteva za noć. Preciznije, šest puta nije bio precizan iz igre i imao je preko 70 odsto (15/21) uz četiri pogođene trojke, dok je tek jednom bio neprecizan sa linije za slobodna bacanja. Tu je bio daleko iznad svog prosjeka i šutirao je 22/23. Dakle, ukupno 37/44.

Bez toga teško da bi Denver došao do pobjede pošto je bio oslabljen neigranjem čak trojice startera (Gordon, Džonson i Braun), dok iako je Marej na kraju ubacio 31 poen, i te kako je gubio lopte u završnici i zamalo koštao Nagetse pobjede.