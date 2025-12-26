Jokić odigrao meč kakav nije viđen u istoriji NBA: Ovo čak ni Majkl Džordan nije radio

Nikola Jokić ispisao je istoriju NBA lige prethodne noći pošto je odigrao partiju kakvu nikad nismo vidjeli u istoriji NBA.

Nikola Jokić vodio je Denver do nevjerovatne pobjede protiv Minesote (142:138). Jokić je dva puta morao da dobije meč za svoju ekipu, pošto su Nagetsi prvobitno prokockali 15 razlike u regularnom dijelu utakmice, potom je zbog Marejevog kiksa Minesota izborila produžetak i u njemu napravila ozbiljnu razliku, međutim Nikola Jokić je onda izveo "božićno čudo".

Postigao je čak 18 poena u produžetku i ispisao istoriju NBA lige. Postao je tako Nikola Jokić prvi košarkaš koji je ikada upisao sljedeću statistiku: 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija.

Nikola Jokić of the @nuggets is the first player in NBA history with 55+ points, 15+ rebounds & 15+ assists in a game.



Preciznije, nikada u istoriji NBA lige nije se dogodilo da igrač zabilježi na jednoj utakmici više od 55 poena, više od 15 skokova i 15 asistencija. Čak to nisu radili ni Majkl Džordan ni Vilt Čemberlen, koji je vlasnik velikog broja rekorda u NBA ligi, međutim to se dolaskom Jokića značajno promijenilo.

Uz sve ovo, Jokić je ostvario i treći najbolji košgeterski učinak na Božić u NBA, kada se tradicionalno igraju uzbudljive utakmice. Peti je istoriji koji je postigao više od 50 poena, a ispred njega su samo Bernard King i pomenuti Vilt Čemberlen.

Takođe, samo su Oskar Robertson i Rasel Vestbruk imali više od jednog tripl-dabla na Božić.

Nikola Jokić is the fifth player to score 50+ points on Christmas:



▪️60 – Bernard King

▪️59 – Wilt Chamberlain

▪️56 – Nikola Jokić

▪️50 – Rick Barry

▪️50 – Luka Dončić



He also joins Oscar Robertson (4) and Russell Westbrook (2) as the only players with multiple triple-doubles on Christmas.