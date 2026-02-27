Mateuš Magaljaeš potvrdio da ostaje u Crvenoj zvezdi i poslije eliminacije iz Lige Evrope.
Crvena zvezda će i pored eliminacije u Ligi Evrope sačuvati možda i svog najboljeg igrača ove sezone Mateuša Magaljaeša. Iskusni golman spominjao se prethodnih dana kao želja Botafoga, čak su brazilski mediji preneli informaciju da će crno-bijeli ponuditi 3,5 miliona evra, ali navijači Zvezde mogu da budu mirni
Jutro poslije poraza od Lila (2:0), Mateus se oglasio na društvenim mrežama i potvrdio da nastavlja karijeru u Zvezdi, što će sigurno obradovati i trenera Dejana Stankovića.Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved
"Juče nije bilo kako smo htjeli i sanjali, ali sam još ponosniji na tim koji se borio do kraja. Ponosni smo na put koji smo prošli u Evropi. Hvala navijačima koji su nas podržavali u svakom trenutku. Nastavljamo zajedno", napisao je Mateus na Instagramu uz navijačku pjesmu "Zakletva".
Stigao je inače letos Mateus i za kratko vreme pokazao je da je bio sjajan potez rukovodstva kluba, pošto je upravo njegovim odbranama ove sezone osvojeno i sačuvano mnogo bodova.
"Nastavljamo dalje": Svi u Zvezdi su jedva čekali da čuju ove riječi
Mateuš (33) inače ima ugovor do 2027. godine, uz opciju produžetka na još jednu sezonu, što bi Zvezda mogla da aktivira pošto je s njim čini se riješila golmanske muke na duže staze. Ove sezone branio je na 39 utakmica i sačuvao je mrežu na 16 susreta, od čega pet u Ligi Evrope.
