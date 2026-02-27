logo
"Nastavljamo dalje": Svi u Zvezdi su jedva čekali da čuju ove riječi

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Mateuš Magaljaeš potvrdio da ostaje u Crvenoj zvezdi i poslije eliminacije iz Lige Evrope.

Mateuš ostaje u Crvenoj zvezdi Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda će i pored eliminacije u Ligi Evrope sačuvati možda i svog najboljeg igrača ove sezone Mateuša Magaljaeša. Iskusni golman spominjao se prethodnih dana kao želja Botafoga, čak su brazilski mediji preneli informaciju da će crno-bijeli ponuditi 3,5 miliona evra, ali navijači Zvezde mogu da budu mirni

Jutro poslije poraza od Lila (2:0), Mateus se oglasio na društvenim mrežama i potvrdio da nastavlja karijeru u Zvezdi, što će sigurno obradovati i trenera Dejana Stankovića.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

"Juče nije bilo kako smo htjeli i sanjali, ali sam još ponosniji na tim koji se borio do kraja. Ponosni smo na put koji smo prošli u Evropi. Hvala navijačima koji su nas podržavali u svakom trenutku. Nastavljamo zajedno", napisao je Mateus na Instagramu uz navijačku pjesmu "Zakletva".

Stigao je inače letos Mateus i za kratko vreme pokazao je da je bio sjajan potez rukovodstva kluba, pošto je upravo njegovim odbranama ove sezone osvojeno i sačuvano mnogo bodova.

Mateuš (33) inače ima ugovor do 2027. godine, uz opciju produžetka na još jednu sezonu, što bi Zvezda mogla da aktivira pošto je s njim čini se riješila golmanske muke na duže staze. Ove sezone branio je na 39 utakmica i sačuvao je mrežu na 16 susreta, od čega pet u Ligi Evrope.

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal Mateuš Magaljaeš

