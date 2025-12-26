logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikolu Jokića svi krive za poraz zbog ovog poteza: Amerikancu se smučilo, odbrusio svima da ne vide očigledno

Nikolu Jokića svi krive za poraz zbog ovog poteza: Amerikancu se smučilo, odbrusio svima da ne vide očigledno

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić nije uputio šut za pobjedu, već je dodao ka Pejtonu Votsonu, koji je ispao tragičar poraza protiv Dalasa. Američki novinar stao u odbranu Nikole i njegove odluke, kao i mladog Amerikanca.

Nikola Jokić protiv Dalasa dodao saigraču umjesto da šutira Izvor: TV Arena sport/screenshot

Nikola Jokić je u porazu Denvera od Dalasa (130:131) u trenutku odluke odabrao rješenje koje je iznenadilo mnoge - umjesto sopstvenog šuta iz reketa, dodao je loptu u ćošak ka Pejtonu Votsonu. Ostao je Amerikanac potpuno sam, šutirao iz ugla za pobjedu i promašio.

Nikola Jokić se spustio odmah poslije toga da veže pertle, uobičajeno hladnokrvan, mada je sigurno bilo da mu je bilo teško zbog poraza poslije ogromne, fizičke borbe koju je vodio tokom 36 minuta (29 poena, 14 asistencija, sedam skokova).

Poslije meča, navijači Denvera bili su ljuti na Pejtona Votsona (23 godine, 203 cm), krila iz Beverli Hilsa koji je član Nagetsa od 2022. Do tog trenutka nije pogodio nijedan od pet šuteva iz igre na utakmici i sve što jeste ubacio bila su slobodna bacanja (4-4). Zbog takvih procenata kritikovana je i Jokićeva odluka da vjeruje baš Votsonu u trenutku odluke, iako je lopta bila kod njega, najboljeg igrača na svijetu, a na terenu je bio i Marej, prvi strijelac tima sa 31 poenom.

Američki novinar Rajan Blekburn suprotstavio se tim kritikama i naglasio u svom tekstu za "Majl haj sports" da je Jokić donio veoma ispravnu odluku. Uostalom, to je i Nikola kazao, kada je pred svima poručio "opet bih to uradio".

"Promašio je, ali ovo je bila ispravna odluka"

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

"Mislim da je Jokić donio ispravnu odluku iz niza razloga. Prije svega, izuzetno je teško donijeti munjevitu odluku u trenutku kada se odbrana rotira ka tebi. Jedan igrač koga je u ovoj akciji teško uočiti jeste Danijel Gaford, koji vreba da blokira Jokića. Da li bi on to uradio ili bi natjerao Jokića da promijeni šut, nikad nećemo saznati. Umjesto toga, Jokić je stvorio potpuno otvoreni šut za šutera visokog kvaliteta kada su u pitanju trojke iz ugla", napisao je Blekburn.

Autor podsjeća na to da je Votson do poraza od Dalasa pogodio 55,8 odsto šuteva iz ugla, a čak je precizniji iz lijevog "kornera" nego iz desnog. Iako on očigledno još nije pouzdani šuter, stekao je dovoljno kredita da mu Jokić vjeruje. I vjerovao mu je.

"Nažalost, Votson nije pogodio šut, ali i dalje stojim iza te odluke. Nagetsima je potrebno da Votson bude spreman za predstojeći plej-of, a najbolji način da se stekne povjerenje je taj da dobije potrebne minute i ponavljanja u napadu Denvera", naveo je Amerikanac.

U istom tonu, on je podsjetio i na povjerenje koje je pruženo Eronu Gordonu nakon dolaska iz Orlanda u sezoni 2020/21 i na koje je uzvratio time što je postao jedan od najboljih krilnih centara lige i povrh toga, jedan od najpreciznijih igrača tima.

Osim toga, u situaciji u kojoj će starter na krilu Kameron Džonson odsustvovati nedjeljama zbog povrede koljena, doprinos Pejtona Votsona biće neophodan da bi Nagetsi bili uspješni. A da bi on postao igrač koji zaslužuje mjesto u potencijalnom šampionskom timu, očigledno je da neće moći da do toga stigne prečicama. Koliko god taj put bio povremeno bolan za Denver, kao u nedavnom porazu od Dalasa.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga Denver Dalas

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC