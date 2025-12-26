Nikolu Jokića svi krive za poraz zbog ovog poteza: Amerikancu se smučilo, odbrusio svima da ne vide očigledno

Nikola Jokić nije uputio šut za pobjedu, već je dodao ka Pejtonu Votsonu, koji je ispao tragičar poraza protiv Dalasa. Američki novinar stao u odbranu Nikole i njegove odluke, kao i mladog Amerikanca.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Nikola Jokić je u porazu Denvera od Dalasa (130:131) u trenutku odluke odabrao rješenje koje je iznenadilo mnoge - umjesto sopstvenog šuta iz reketa, dodao je loptu u ćošak ka Pejtonu Votsonu. Ostao je Amerikanac potpuno sam, šutirao iz ugla za pobjedu i promašio.

Nikola Jokić se spustio odmah poslije toga da veže pertle, uobičajeno hladnokrvan, mada je sigurno bilo da mu je bilo teško zbog poraza poslije ogromne, fizičke borbe koju je vodio tokom 36 minuta (29 poena, 14 asistencija, sedam skokova).

Poslije meča, navijači Denvera bili su ljuti na Pejtona Votsona (23 godine, 203 cm), krila iz Beverli Hilsa koji je član Nagetsa od 2022. Do tog trenutka nije pogodio nijedan od pet šuteva iz igre na utakmici i sve što jeste ubacio bila su slobodna bacanja (4-4). Zbog takvih procenata kritikovana je i Jokićeva odluka da vjeruje baš Votsonu u trenutku odluke, iako je lopta bila kod njega, najboljeg igrača na svijetu, a na terenu je bio i Marej, prvi strijelac tima sa 31 poenom.

Američki novinar Rajan Blekburn suprotstavio se tim kritikama i naglasio u svom tekstu za "Majl haj sports" da je Jokić donio veoma ispravnu odluku. Uostalom, to je i Nikola kazao, kada je pred svima poručio "opet bih to uradio".

"Promašio je, ali ovo je bila ispravna odluka"

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

"Mislim da je Jokić donio ispravnu odluku iz niza razloga. Prije svega, izuzetno je teško donijeti munjevitu odluku u trenutku kada se odbrana rotira ka tebi. Jedan igrač koga je u ovoj akciji teško uočiti jeste Danijel Gaford, koji vreba da blokira Jokića. Da li bi on to uradio ili bi natjerao Jokića da promijeni šut, nikad nećemo saznati. Umjesto toga, Jokić je stvorio potpuno otvoreni šut za šutera visokog kvaliteta kada su u pitanju trojke iz ugla", napisao je Blekburn.

Autor podsjeća na to da je Votson do poraza od Dalasa pogodio 55,8 odsto šuteva iz ugla, a čak je precizniji iz lijevog "kornera" nego iz desnog. Iako on očigledno još nije pouzdani šuter, stekao je dovoljno kredita da mu Jokić vjeruje. I vjerovao mu je.

"Nažalost, Votson nije pogodio šut, ali i dalje stojim iza te odluke. Nagetsima je potrebno da Votson bude spreman za predstojeći plej-of, a najbolji način da se stekne povjerenje je taj da dobije potrebne minute i ponavljanja u napadu Denvera", naveo je Amerikanac.

Payton Watson in and out lmaooooopic.twitter.com/JvT0rbAcyM — Shabazz (@ShowCaseShabazz)December 24, 2025

U istom tonu, on je podsjetio i na povjerenje koje je pruženo Eronu Gordonu nakon dolaska iz Orlanda u sezoni 2020/21 i na koje je uzvratio time što je postao jedan od najboljih krilnih centara lige i povrh toga, jedan od najpreciznijih igrača tima.

Osim toga, u situaciji u kojoj će starter na krilu Kameron Džonson odsustvovati nedjeljama zbog povrede koljena, doprinos Pejtona Votsona biće neophodan da bi Nagetsi bili uspješni. A da bi on postao igrač koji zaslužuje mjesto u potencijalnom šampionskom timu, očigledno je da neće moći da do toga stigne prečicama. Koliko god taj put bio povremeno bolan za Denver, kao u nedavnom porazu od Dalasa.