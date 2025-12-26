logo
"Koliko ti znači ova pobjeda na Božić?" Pogledajte Jokićevu reakciju, u šoku što još nisu naučili 1

"Koliko ti znači ova pobjeda na Božić?" Pogledajte Jokićevu reakciju, u šoku što još nisu naučili

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
1

Izgleda da u Americi i dalje nisu naučili da Nikola Jokić ne slavi Božić 25. decembra poput njih.

Nikola Jokić komentarisao pobjedu protiv Minesote Izvor: NBA on ESPN

Nikola Jokić odigrao je prethodne noći utakmicu kakva nije viđena u istoriji NBA lige. Zabilježio je čak 56 poena, 16 skokova i još 15 asistencija za veliku pobjedu svog Denvera protiv Minesote (142:138) poslije produžetka, iako je susret mogao da se završi mnogo ranije da Džamal Marej nije komplikovao.

Tako je Jokić zabilježio treći najbolji učinak u istoriji NBA lige kada su u pitanju utakmice koje se tradicionalno igraju na Božić, međutim i ovoga puta bilo je onih koji nisu znali da ne slavi ovaj hrišćanski praznik 25. decembra.

Izvor: Justin Tafoya / Getty images / Profimedia

Nije ovo prvi put, znamo da je Jokić morao i ranije da objašnjava da "ovo nije njegov Božić", a i ovoga puta čini se da je to bio slučaj jer je novinarka na kraju razgovora sa Jokićem postavila pitanje na ovakav način: "Kakav je osjećaj da sa pobjedom poslije produžetka zaokružiš Božić?"

Na to se Jokić samo osmijehnuo i bez daljeg objašnjavanja dodao: "Bila je luda utakmica, malo je kasno, ali lijepo je završiti s pobjedom", poručio je Somborac.

Nikola Jokić pitanje o Božiću
Izvor: Youtube/NBA on ESPN

Što se tiče same utakmice, nije ni ovoga puta Jokić želio previše sebe da hvali, tako da je istakao svoje saigrače koji su učestvovali u pobjedi poslije produžetka: "Znamo da kada se neko povrijedi, neko mora da iskorači. Igrači su bili fokusirani, imali su energiju, bili su dovoljno 'oštri', tako da su pomogli u ovoj pobjedi", naglasio je Somborac.

Podsjetimo, Nikola Jokić je ranije bio upitan kako se osjeća što mora da igra na Božić, a on je odgovorio u svom stilu: "Nije moj Božić, tako da me nije briga". Uz to je objašnjavao kako se u Srbiji čestita praznik koji dolazi 7. januara.

"Hvala, mir Božji, Hristos se rodi, tako mi to kažemo", poručio je Jokić i odjurio u svlačionicu.

Nikola Jokić dao 56 poena
Izvor: NBA

NBA rezultati 26. decembar:

  • Njujork - Klivlend 126:124
  • Oklahoma - San Antonio 102:117
  • Golden Stejt - Dalas 126:116
  • L. A. Lejkers - Hjuston 96:119
  • Denver - Minesota 142:138*

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga Denver Božić

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Zemo

I po starom i po novom kalendaru Božić je 25. decembra

