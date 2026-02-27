Goran Grbović: "Partizan pogrešno napravljen, odgovoran Željko Obradović"

Bivši igrač i funkcioner KK Partizan Goran Grbović označio glavnog krivca za neuspješnu sezonu.

KK Partizan igra vrlo lošu sezonu koja kao da se završila onog trenutka kada je Željko Obradović podnio ostavku. Gužva je trajala nedjeljama, jedva je izabran novi trener Đoan Penjaroja, nastavljeno je mučenje u Evroligi, a nedavno je Partizan stao i u polufinalu Kupa Radivoja Koraća.

"Partizanov poraz od Mege, onako kako je izgubljen meč, samo je posledica svega što se dešavalo prije toga. I kada je delovalo da je nešto počelo da se stabilizuje, desio se debakl", rekao je Goran Grbović u emisiji "Kida Show".

Tačno zna otkud problem: "Cijeli tim je pogrešno napravljen. I za to punu odgovornost snosi Željko Obradović", rekao je.

Pohvalio je Crvenu zvezdu, rekavši da kao da kod nje postoji više različitih stilova košarke, Amerikanci koji igraju brzo i jedan na jedan, odnosno domaći koji "ginu u odbrani" i temelj su tima. Takve stvari ne vidi u Partizanu za koji je nekada igrao i koji ga i te kako brine.

"Tri entiteta vode politiku u Partizanu"

"U Partizanu djeluje kao da postoje tri entiteta koji vode politiku: trener, neko iz uprave i sportski direktor. To je neusklađeno. Ako su zadržani igrači koji je trebalo da odu, mimo trenerove volje, onda je to problem. Tada trener preuzima punu odgovornost...", rekao je Grbović i osvrnuo se na Obradovićev odlazak:

"Da pojasnim - kada trener da ostavku, odriče se novca. To znači da mu nije bilo stalo do para. Njegova ideja je bila drugačija. Prve godine su bili pogođeni igrači - Lesor, zatim Naneli i ostali - to je funkcionisalo. Ali sada je duša tima dezintegrisana. Ne govorim o odlasku Željka Obradovića kao o jedinom uzroku, već o tome da, kada Partizan krene da gubi, nema više ničega što može da ga vrati. Nema ko da ih vrati".

"Raspala se hemija u Partizanu"

Prema riječima Grbovića, aktuelni tim Partizana nema ni blizu takve igrače kao što je imao na početku Obradovićevog mandata u crno-bijelom.

"Ne može Vašington da ih vrati ni sa deset trojki. Nije Braun taj koji može da povuče kada se lomi. I sad, šta je tu poenta? Predsjednik kluba je mislio da će odlaskom Željka zadržati tu magiju koja je postojala, ali to se raspalo. Polovina sponzora je došla zbog Željka. On je to vešto iskoristio u te dvije godine, okupio klijentelu, ljude spremne da daju novac. Kada je otišao, dio toga se rasuo. Meni najviše smeta to licitiranje u sportu ‘bomba’, ‘grunulo’, potpisao ovaj, potpisao onaj... Ti dovedeš Džabarija Parkera, pa jedni poslije pišu da je Partizan spasao sezonu, drugi da su se spasili kad su ga se riješili", zaključio je Grbović.

