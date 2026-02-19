logo
Brutalan napad Moke Slavnića na Žoca: "Nikad nije dao mušku izjavu, isfabrikovan fenomen"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Moka Slavnić nikad oštrije o Željku Obradoviću s kojim je prekinuo komunikaciju.

Moka Slavnić kritikovao Željka Obradovića Izvor: MN PRESS

Legendarni srpski košarkaš i trener Zoran "Moka" Slavnić podigao je veliku buru u javnosti pošto je gostujući u podkastu "Kazneni prostor" direktno udario na Željka Obradovića. Njih dvojica su praktično prekinuli komunikaciju i više nemaju nikakav odnos, a Slavnić ističe da je i te kako zaslužan za Žocovu karijeru.

"Nas dvojica skoro da i ne razgovaramo. Kada nekome učiniš životnu stvar, taj bi trebalo ili da te poštuje do kraja života, ili da izmišlja konflikte kako bi opravdao to što više nismo prijatelji. Čak i da nismo, zar se zaboravlja toliki dug?", zapitao se Slavnić gostujući u podkastu u kome je koautor i Rade Bogdanović.

"Ja sam direktno odgovoran za njegov uspjeh, apsolutno! Doveo sam ga u Partizan u vrijeme kada su se neki čudili, a Dragan Kićanović je živi svjedok te odluke. Insistirao sam da dođe kao igrač sa 24 godine, jer mi je pored mladog Đorđevića trebao neko iskusan. Govorili su da je spor, ali ja sam baš to tražio. Iz Partizana je stigao i do reprezentacije. Valjda je ljudski red da se takav gest ispoštuje".

Nije samo zbog toga Slavnić kivan na Obradovića, osvrnuo se i na odluku da slavni trener podnese ostavku krajem prošle godine, nezadovoljan brojnim stvarima u Partizanu.

"Kada negdje radiš tri-četiri godine i ne napraviš rezultat, prirodno je i moralno da sam podneseš ostavku. Umjesto toga, desio se apsurd - Željko nije smijenjen, on je otišao uz priču da 'kapetan posljednji napušta brod'. Njegov fenomen je isfabrikovan jer nikada nije dao jednu pravu, mušku izjavu tipa: 'Nisam uspio, odlazim, srećno vam bilo'", dodaje Slavnić i ne vjeruje u priču da igrači nisu htjeli da ga slušaju.

"Da trener takvog renomea kaže da ga igrači nisu slušali... Ja u to prosto ne mogu da povjerujem", rekao je Slavnić i osvrnuo se na plate: "Ja bih im za džabe radio, a on ih je razvalio od love!".

Tagovi

Željko Obradović Zoran Slavnić KK Partizan

