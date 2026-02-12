"Malo je falilo da se čujem sa Željkom Obradovićem": Džanan Musa otkrio sve o pregovorima sa Mijailovićem

"Malo je falilo da Željko Obradović nazove i da pričamo o nekim konkretnim stvarima."

Košarkaš Dubaija Džanan Musa otkrio je svoju stranu priče o ponudi beogradskog Partizana. Predsjednik crno-bijelih Ostoja Mijailović je nedavno izašao u javnost i objelodanio da je su vođeni pregovori sa bosanskim igračem, ali da do dogovora nije došlo. Kako kaže Musa, odluku da ne dođe u Beograd je donio zbog porodice.

Musa je redovno imao "vreo" doček u Beogradskoj areni, u tom momentu je imao ponudu Reala da ostane, htio ga je Fenerbahče, a onda je pozvao i Partizan...

"Sigurno je bio Partizan. Pričali smo Ostoja Mijailović i ja. Ponuda je bila na stolu. Nisu nam se sve kockice posložile. Bilo je blizu i bilo je otvorene priče o ugovoru. Malo je falilo da Željko Obradović nazove i da pričamo o nekim konkretnim stvarima", rekao je Musa u podkastu "6.75 range".

"Nije došlo do toga. Nevezano za ono što se dešava na utakmicama, sa navijačima, nije bilo jednostavno za moju porodicu. Što se mene tiče, ja razumijem da su ti povici dio košarke i da oni pokušavaju tebe kao suparničkog igrača da smetnu. Još dok je bio Duško Vujošević, ja sam bio veliki fan Partizana, tako da prema klubu imam jako veliko poštovanje."

Zašto je potpis Dubaija bio najatraktivnija ponuda?

"Mimo Partizana je bio i Fenerbahče, gdje smo bili malo dalje, ali je bilo priče. Onda je došao Dubai koji je bio konkretan i koji je rekao sve u kratkim crtama šta me čeka i koji je plan kluba. Htio sam tu slobodu gdje se svaka utakmica gleda kao istorijska. Evo prvi put se pobijedio Real Madrid, prvi put Olimpijakos… Htio sam da gradim istoriju sa Dubaijem", zaključio je Džanan Musa.

Šta je rekao Mijailović?

Prvi čovjek Partizana Ostoja Mijailović je imao malo drugačiju interpretaciju. "Nije došao u Partizan. Da li je to glupo da kažem ili nije, ali je imao nelagodu sa našim navijačima kada je igrao za Real Madrid. Nije mu prijalo. Govorim u njegovo ime, rekao mi je da ne može to da uradi zbog svoje familije", ispričao je Mijailović i dodao:

"Rekao mi je da poštuje i voli Partizan i nas kao organizaciju. Izvinio se 10 puta, rekao je da je u dobrim odnosima sa njima, ali da ne može da pređe preko te situacije i da to stoji u njemu i njegovoj porodici i da želi da ide drugim putem. Srećno mu bilo dalje. Dobar je košarkaš i dobar momak. Na sreću Dubaija, a na našu nevolju je potpisao za Dubai, a vidjeli ste koliko nam je koševa dao."